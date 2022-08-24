Son dakika haberleri! Neden oynamadığı ortaya çıktı! Fenerbahçe'de şoke eden ayrılık

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-lacivertli taraftarların çok sevdiği isimlerin başında gelen Osayi-Samuel için ortaya flaş bir iddia atıldı. Süper Lig'de son 2 maçta formayı unutan yıldız oyuncuya İngiliz ekiplerinden Brighton'ın talip olduğu öğrenildi.

İNGİLTERE'YE GİTMEYİ ÇOK İSTİYOR

Bright Osayi-Samuel'in İngiltere'ye gitmeyi çok istemesinin ardından Jorge Jesus ile konuştuğu ve kendisini bu yüzden yedek bıraktığı öğrenildi. Yönetimden kolaylık istemeye hazırlanan Osayi, Brighton'a her an transfer olabilir. Taraftarlar Brighton'a transfer olacağı öğrenilen Osayi'ye büyük tepki gösteriyor. Fenerbahçe'den daha güçsüz bir takıma transfer olmasına şaşırılan yıldız oyuncu için herkes şok olmuş durumda.

500 BİN EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Fenerbahçe'ye QPR'den 500 bin Euro gibi ucuz bir miktara transfer olan Osayi, özellikle sağ bek mevkisinde gösterdiği performansla herkesin gözüne girmiş ve taraftarın sevgilisi haline gelmişti.