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Son dakika haberleri! Neden oynamadığı ortaya çıktı! Fenerbahçe'de şoke eden ayrılık

24.08.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel şoku yaşanıyor. Jorge Jesus'un Ümraniyespor ve Adana Demirspor maçlarında yedek oturttuğu yıldız oyuncunun akıbeti belli oldu. Sarı-lacivertli taraftarların anlam veremediği olayın aslı ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan habere göre; Brighton ile görüşen Osayi, kendi isteğiyle oynamak istemedi.

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-lacivertli taraftarların çok sevdiği isimlerin başında gelen Osayi-Samuel için ortaya flaş bir iddia atıldı. Süper Lig'de son 2 maçta formayı unutan yıldız oyuncuya İngiliz ekiplerinden Brighton'ın talip olduğu öğrenildi.

İNGİLTERE'YE GİTMEYİ ÇOK İSTİYOR

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Bright Osayi-Samuel'in İngiltere'ye gitmeyi çok istemesinin ardından Jorge Jesus ile konuştuğu ve kendisini bu yüzden yedek bıraktığı öğrenildi. Yönetimden kolaylık istemeye hazırlanan Osayi, Brighton'a her an transfer olabilir. Taraftarlar Brighton'a transfer olacağı öğrenilen Osayi'ye büyük tepki gösteriyor. Fenerbahçe'den daha güçsüz bir takıma transfer olmasına şaşırılan yıldız oyuncu için herkes şok olmuş durumda.

500 BİN EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

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Fenerbahçe'ye QPR'den 500 bin Euro gibi ucuz bir miktara transfer olan Osayi, özellikle sağ bek mevkisinde gösterdiği performansla herkesin gözüne girmiş ve taraftarın sevgilisi haline gelmişti.

OSAYI SAMUEL FOTOĞRAFLARI

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