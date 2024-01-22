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    4. SON DAKİKA hava durumu tahmini! 23 ilde lapa lapa kar yağacak, sıcaklık 10 derece düşecek... Meteoroloji'den 22 Ocak Pazartesi bugün için kar yağışı uyarısı! İl il son durum

    SON DAKİKA hava durumu tahmini! 23 ilde lapa lapa kar yağacak, sıcaklık 10 derece düşecek... Meteoroloji'den 22 Ocak Pazartesi bugün için kar yağışı uyarısı! İl il son durum

    Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
    22.01.2024 06:34 | Son Güncelleme:
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    Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini geldi. Yeni haftanın ilk gününde 23 kent için sarı kodlu uyarı yapılırken, 22 Ocak Pazartesi bugün birçok kentte kar yağışı bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre hava sıcaklığı bazı yerlerde 10 derece birden azalacak. Vatandaşların buzlanma, don ve ve çığ tehlikelerine karşı dikkatli olunması istendi. Peki hangi illerde kar yağacak? İstanbul ve Ankara'da kar yağışı var mı? İşte kar yağışı beklenen 23 il ve hava durumuyla ilgili son tahminler...

    Son dakika hava durumu tahmini: Türkiye yeni haftaya kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle başladı. 22 Ocak Pazartesi (bugün) için Meteoroloji'den son tahminler geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre yurdun birçok yerinde kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıkların yer yer 10 derece birden düşeceği belirtildi. Ülke genelinde bulutlu bir pazartesi yaşanacak. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Karaman, Kahramanmaraş, Sivas, Sinop, Adıyaman çevreleri ve Balıkesir'in kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 23 il için sarı kodlu uyarı geldi. Peki 22 Ocak bugün İstanbul ve Ankara'da kar yağışı var mı? İşte Meteoroloji'den il il hava durumu tahmini...


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    HAVA SICAKLIĞI 10 DERECE AZALIYOR

    HAVA SICAKLIĞI 10 DERECE AZALIYOR

    Hava sıcaklıklarında İç kesimler ve Doğu Karadeniz'de hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacağı, diğer kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGARIN HIZI SAATTE 70 KM'YE ÇIKACAK

    RÜZGARIN HIZI SAATTE 70 KM'YE ÇIKACAK

    Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

    KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

    Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbrili olunmalıdır.

    23 KENTE SARI KODLU UYARI

    23 KENTE SARI KODLU UYARI

    MGM tarafından Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Ardahan için sarı kodlu uyarı yapıldı.

    Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

    EGE

    Çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

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    hava durumu kar yağışı son dakika meteoroloj
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