SON DAKİKA hava durumu tahmini! 23 ilde lapa lapa kar yağacak, sıcaklık 10 derece düşecek... Meteoroloji'den 22 Ocak Pazartesi bugün için kar yağışı uyarısı! İl il son durum

Son dakika hava durumu tahmini: Türkiye yeni haftaya kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle başladı. 22 Ocak Pazartesi (bugün) için Meteoroloji'den son tahminler geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre yurdun birçok yerinde kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıkların yer yer 10 derece birden düşeceği belirtildi. Ülke genelinde bulutlu bir pazartesi yaşanacak. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Karaman, Kahramanmaraş, Sivas, Sinop, Adıyaman çevreleri ve Balıkesir'in kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 23 il için sarı kodlu uyarı geldi. Peki 22 Ocak bugün İstanbul ve Ankara'da kar yağışı var mı? İşte Meteoroloji'den il il hava durumu tahmini...



