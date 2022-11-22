Son dakika: Herkes ters köşe oldu, fırtına futbolu da vurdu! Lionel Messi, kariyerinin en sürpriz imzasını atıyor! PSG, Barcelona derken Premier Lig'e gidiyor...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte şampiyon olup olmayacağı tüm futbolseverlerin gündeminde olan Arjantin'in kaptanı Lionel Messi, kariyerinin en büyük sürprizine imza atıyor. Geçtiğimiz sezonun başında Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'in yolunu tutan Messi'nin geçireceği iki sezonun ardından sona erecek olan sözleşmesini uzatmama kararı aldığı iddia edilmişti.