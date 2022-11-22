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  4. Son dakika: Herkes ters köşe oldu, fırtına futbolu da vurdu! Lionel Messi, kariyerinin en sürpriz imzasını atıyor! PSG, Barcelona derken Premier Lig'e gidiyor...

Son dakika: Herkes ters köşe oldu, fırtına futbolu da vurdu! Lionel Messi, kariyerinin en sürpriz imzasını atıyor! PSG, Barcelona derken Premier Lig'e gidiyor...

22.11.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda performansı en çok merak edilen isimler arasında yer alan yıldız futbolcu Lionel Messi'nin geleceği belli oluyor. Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi bitecek olan Arjantinli starın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. PSG'nin kontrat uzatma teklifini reddeden Messi'nin Barcelona'ya döneceği konuşulurken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Messi'nin eski hocası Guardiola'nın yönetimindeki Manchester City'e imza atacağı iddia edildi.

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte şampiyon olup olmayacağı tüm futbolseverlerin gündeminde olan Arjantin'in kaptanı Lionel Messi, kariyerinin en büyük sürprizine imza atıyor. Geçtiğimiz sezonun başında Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'in yolunu tutan Messi'nin geçireceği iki sezonun ardından sona erecek olan sözleşmesini uzatmama kararı aldığı iddia edilmişti.

LIONEL MESSI'DEN BÜYÜK SÜRPRİZ

Barcelona'ya geri döneceği öne sürülen Lionel Messi için sıcak bir gelişme yaşandı.

PEP GUARDIOLA İSTİYOR

PEP GUARDIOLA İSTİYOR

Barcelona'da birlikte çalıştığı ve şu anda İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin başında yer alan teknik direktör Pep Guardiola'nın 35 yaşındaki yıldızı takınmında görmek istediği kaydedildi.

HAREKETE GEÇTİLER

HAREKETE GEÇTİLER

El Nacional'in haberine göre; Manchester City, Lionel Messi'nin transferi için harekete geçti.

BÜYÜK HEYECAN SARDI

BÜYÜK HEYECAN SARDI

Dünya basınında büyük ses getiren bu haber sonrasında futbolseverler, Messi'nin Premier Lig'de oynama ihtimaliyle heyecanlandı.

19 MAÇTA 26 GOLE DİREKT ETKİ

19 MAÇTA 26 GOLE DİREKT ETKİ

Bu sezon PSG ile 19 resmi maça çıkan Messi, 12 gol - 14 asistlik bir performans sergiledi.

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