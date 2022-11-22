Son dakika: Herkes ters köşe oldu, fırtına futbolu da vurdu! Lionel Messi, kariyerinin en sürpriz imzasını atıyor! PSG, Barcelona derken Premier Lig'e gidiyor...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte şampiyon olup olmayacağı tüm futbolseverlerin gündeminde olan Arjantin'in kaptanı Lionel Messi, kariyerinin en büyük sürprizine imza atıyor. Geçtiğimiz sezonun başında Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'in yolunu tutan Messi'nin geçireceği iki sezonun ardından sona erecek olan sözleşmesini uzatmama kararı aldığı iddia edilmişti.
Barcelona'ya geri döneceği öne sürülen Lionel Messi için sıcak bir gelişme yaşandı.
Barcelona'da birlikte çalıştığı ve şu anda İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin başında yer alan teknik direktör Pep Guardiola'nın 35 yaşındaki yıldızı takınmında görmek istediği kaydedildi.
El Nacional'in haberine göre; Manchester City, Lionel Messi'nin transferi için harekete geçti.
Dünya basınında büyük ses getiren bu haber sonrasında futbolseverler, Messi'nin Premier Lig'de oynama ihtimaliyle heyecanlandı.
Bu sezon PSG ile 19 resmi maça çıkan Messi, 12 gol - 14 asistlik bir performans sergiledi.