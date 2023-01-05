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Son dakika: Hulk transferi bitiyor! Adana Demirspor'dan flaş hamle! Başkan vekili şu anda Brezilya'da...

05.01.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, gerçekleştirdiği transferlerle Türk ve dünya basınında ses getirmişti. Mario Balotelli, Younes Belhanda, Yaroslav Rakitskyi, Badou Ndiaye ve Henry Onyekuru gibi isimleri Türkiye'ye getiren Mavi Şimşekler bir sürprize daha imza attı. Adana Demirspor'un başkan vekili Metin Korkmaz, daha önce adı Beşiktaş ile anılan Hulk'u Türkiye'ye getirmek için Brezilya'ya gitti.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve 14 haftada topladığı 27 puanla 4. sırada yer alan Adana Demirspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon yükseldiği Süper Lig'de bugüne kadar yaptığı transferlerle adından söz ettiren Mavi Şimşekler'in dünyaca ünlü bir yıldızı daha Türkiye'ye getireceği ortaya çıktı.

ADANA DEMİRSPOR BİTİRİYOR

Adana Demirspor, bir süredir gündemde yer alan Brezilyalı yıldız Hulk için resmen harekete geçti.

BREZİLYA'YA GİTTİ

BREZİLYA'YA GİTTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, kulübün başkanvekili Metin Korkmaz, Hulk'un transferi için Brezilya'ya hareket etti.

ARA TRANSFER DÖNEMİ BAŞLAYINCA...

ARA TRANSFER DÖNEMİ BAŞLAYINCA...

Süper Lig ekibinin ara transfer döneminin başlamasıyla beraber oyuncuya imza attırması bekleniyor. Atletico Mineiro'da forma giyen 36 yaşındaki tecrübeli yıldızın sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.

PİYASA DEĞERİ

PİYASA DEĞERİ

Avrupa kariyerinde Porto performansıyla hafızalarda iz bırakan Hulk'un güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER BİTTİ DENMİŞTİ, BAŞKAN YALANLAMIŞTI

TRANSFER BİTTİ DENMİŞTİ, BAŞKAN YALANLAMIŞTI

Adana Demirspor'un geçtiğimiz günlerde transferi bitirdiği iddia edilmişti. İHA'nın haberinde kulüp ve oyuncu ile her konuda anlaşma sağlandığı kaydedilirken, başkan Murat Sancak'tan yalanlama gelmişti.

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