Son dakika: Hulk transferi bitiyor! Adana Demirspor'dan flaş hamle! Başkan vekili şu anda Brezilya'da...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve 14 haftada topladığı 27 puanla 4. sırada yer alan Adana Demirspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon yükseldiği Süper Lig'de bugüne kadar yaptığı transferlerle adından söz ettiren Mavi Şimşekler'in dünyaca ünlü bir yıldızı daha Türkiye'ye getireceği ortaya çıktı.
Adana Demirspor, bir süredir gündemde yer alan Brezilyalı yıldız Hulk için resmen harekete geçti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, kulübün başkanvekili Metin Korkmaz, Hulk'un transferi için Brezilya'ya hareket etti.
Süper Lig ekibinin ara transfer döneminin başlamasıyla beraber oyuncuya imza attırması bekleniyor. Atletico Mineiro'da forma giyen 36 yaşındaki tecrübeli yıldızın sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.
Avrupa kariyerinde Porto performansıyla hafızalarda iz bırakan Hulk'un güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Adana Demirspor'un geçtiğimiz günlerde transferi bitirdiği iddia edilmişti. İHA'nın haberinde kulüp ve oyuncu ile her konuda anlaşma sağlandığı kaydedilirken, başkan Murat Sancak'tan yalanlama gelmişti.