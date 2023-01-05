Son dakika: Hulk transferi bitiyor! Adana Demirspor'dan flaş hamle! Başkan vekili şu anda Brezilya'da...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve 14 haftada topladığı 27 puanla 4. sırada yer alan Adana Demirspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon yükseldiği Süper Lig'de bugüne kadar yaptığı transferlerle adından söz ettiren Mavi Şimşekler'in dünyaca ünlü bir yıldızı daha Türkiye'ye getireceği ortaya çıktı.