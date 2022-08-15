Son dakika: Hull City transferde çıldırdı! Halil Dervişoğlu ile anlaşma sağlandı! Shota da Dimitris Pelkas'ı açıkladı...

Son dakika haberleri: İngiltere Championship'te oynadığı üç maçta iki galibiyet alan ve yeni transferleriyle dikkat çeken Hull City'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü; Ozan Tufan, Doğukan Sinik ve Benjamin Tetteh gibi isimlerin ardından Türkiye'den bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Hull City ayrıca iki sezondur Galatasaray forması giyen ve bu sezonun başında Brentford'a geri dönen Halil Dervişoğlu ile de anlaşmaya vardı.
HULL CITY'DE SICAK GELİŞME
BRENTFORD TAKIMDA TUTMAK İSTİYORDU
Bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'da bulunan Halil Dervişoğlu, takımının hazırlık maçlarında ve ilk haftadaki Leicester City karşılaşmasında süre bulmuştu. İngiliz ekibi iyi bir teklif gelmemesi durumunda geleceği merak edilen milli oyuncuyu kadrosunda tutmak isterken, gelecek önerileri de değerlendirmeye alacaktı.
ACUN ILICALI DEVREYE GİRDİ
Ajansspor'un haberine göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, Halil Dervişoğlu için resmen devreye girdi.
"BİZ, HULL CITY İLE ANLAŞTIK"
Halil'in hem babası hem de menajeri olan Muzaffer Dervişoğlu, Hull City'i resmen açıkladı. Baba Dervişoğlu, "Biz, Hull City ile anlaştık. Kulüplerin anlaşmasını bekliyoruz" dedi. Hull ile Brentford'un görüşmelerinin devam ettiği de kaydedildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile 35 resmi maça çıkan Dervişoğlu, 5 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.
SHOTA'DAN PELKAS AÇIKLAMASI
Öte yandan Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze, Dimitrios Pelkas transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
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