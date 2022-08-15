Son dakika: Hull City transferde çıldırdı! Halil Dervişoğlu ile anlaşma sağlandı! Shota da Dimitris Pelkas'ı açıkladı...

Son dakika haberleri: İngiltere Championship'te oynadığı üç maçta iki galibiyet alan ve yeni transferleriyle dikkat çeken Hull City'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü; Ozan Tufan, Doğukan Sinik ve Benjamin Tetteh gibi isimlerin ardından Türkiye'den bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Hull City ayrıca iki sezondur Galatasaray forması giyen ve bu sezonun başında Brentford'a geri dönen Halil Dervişoğlu ile de anlaşmaya vardı.