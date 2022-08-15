SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Son dakika: Hull City transferde çıldırdı! Halil Dervişoğlu ile anlaşma sağlandı! Shota da Dimitris Pelkas'ı açıkladı...

Son dakika: Hull City transferde çıldırdı! Halil Dervişoğlu ile anlaşma sağlandı! Shota da Dimitris Pelkas'ı açıkladı...

15.08.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da 2020-2022 yılları arasında kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nun adı yeni sezon için yine Türk takımlarıyla anılmıştı. 22 yaşındaki forvet için başta Galatasaray olmak üzere Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ismi geçmiş ancak Dervişoğlu'nun dört takıma da transferi gerçekleşmemişti. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City; genç futbolcunun transferinde sona yaklaşırken, teknik direktör Shota Arveladze'den Dimitris Pelkas açıklaması geldi.

Son dakika haberleri: İngiltere Championship'te oynadığı üç maçta iki galibiyet alan ve yeni transferleriyle dikkat çeken Hull City'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü; Ozan Tufan, Doğukan Sinik ve Benjamin Tetteh gibi isimlerin ardından Türkiye'den bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Hull City ayrıca iki sezondur Galatasaray forması giyen ve bu sezonun başında Brentford'a geri dönen Halil Dervişoğlu ile de anlaşmaya vardı.

HULL CITY'DE SICAK GELİŞME

BRENTFORD TAKIMDA TUTMAK İSTİYORDU

BRENTFORD TAKIMDA TUTMAK İSTİYORDU
Bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'da bulunan Halil Dervişoğlu, takımının hazırlık maçlarında ve ilk haftadaki Leicester City karşılaşmasında süre bulmuştu. İngiliz ekibi iyi bir teklif gelmemesi durumunda geleceği merak edilen milli oyuncuyu kadrosunda tutmak isterken, gelecek önerileri de değerlendirmeye alacaktı.

ACUN ILICALI DEVREYE GİRDİ

ACUN ILICALI DEVREYE GİRDİ
Ajansspor'un haberine göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, Halil Dervişoğlu için resmen devreye girdi.

"BİZ, HULL CITY İLE ANLAŞTIK"

"BİZ, HULL CITY İLE ANLAŞTIK"
Halil'in hem babası hem de menajeri olan Muzaffer Dervişoğlu, Hull City'i resmen açıkladı. Baba Dervişoğlu, "Biz, Hull City ile anlaştık. Kulüplerin anlaşmasını bekliyoruz" dedi. Hull ile Brentford'un görüşmelerinin devam ettiği de kaydedildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile 35 resmi maça çıkan Dervişoğlu, 5 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

SHOTA'DAN PELKAS AÇIKLAMASI

SHOTA'DAN PELKAS AÇIKLAMASI
Öte yandan Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze, Dimitrios Pelkas transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Halil Dervişoğlu Hull City AFC brentford dimitris pelkas fenerbahçe galatasaray hull city shota arveladze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Aslıhan Sinem Çiçek’in feci ölümü!

Aslıhan Sinem Çiçek’in feci ölümü!

Ahmet Çakar'dan olay iddia! ''Bahis baronları ve Valerien Ismael...''

Ahmet Çakar'dan olay iddia! ''Bahis baronları ve Valerien Ismael...''

Ben olsam bugün kovarım!

Ben olsam bugün kovarım!

Alanyaspor Beşiktaş maçının önüne geçti! Rıdvan Dilmen'den flaş sözler...

Alanyaspor Beşiktaş maçının önüne geçti! Rıdvan Dilmen'den flaş sözler...

"Hayırlı olsun!" İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü

"Hayırlı olsun!" İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Paylaşımı olay oldu! “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey...”

Paylaşımı olay oldu! “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey...”

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Tek bir harf hayatını değiştirdi! Bir anda milyoner oldu

Tek bir harf hayatını değiştirdi! Bir anda milyoner oldu

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.