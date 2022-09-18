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  4. Son dakika: 'Hull City ve Beşiktaş değil!' Sinan Engin'in Sergen Yalçın sözleri herkesi ters köşede bıraktı...

Son dakika: 'Hull City ve Beşiktaş değil!' Sinan Engin'in Sergen Yalçın sözleri herkesi ters köşede bıraktı...

18.09.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Türkiye'de son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve siyah - beyazlı takımla bir Süper Lig şampiyonluğu bir de Türkiye Kupası sevinci yaşayan tecrübeli teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni adresinin hangi takım olacağı merak ediliyordu. Spor yorumcusu Sinan Engin; deneyimli çalıştırıcıya tekliflerin geldiğini canlı yayında açıklarken, Yalçın için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın başına geçeceği öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: 2020 yılında geldiği Beşiktaş ile 9 Aralık 2021'de yollarını ayıran ve görev yaptığı süreye bir Süper Lig şampiyonluğu, bir de Türkiye Kupası zaferi sığdıran Sergen Yalçın, siyah - beyazlı takımın ardından herhangi bir kulüple anlaşma sağlamamıştı. Deneyimli çalıştırıcının yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, sıcak bir gelişme yaşandı.

KADRO SEÇİMİNE ELEŞTİRİ

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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Lüksemburg ve Faroe Adaları karşılaşmalarının öncesinde açıkladığı kadro, kamuoyunda eleştirilere neden olmuştu.

"STEFAN KUNTZ'UN YERİNE SERGEN YALÇIN"

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Tepkilerin ardından Alman çalıştırıcının görevinden ayrılacağına dair iddialar yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birçok teklif alan ancak herhangi bir takımla el sıkışmayan Sergen Yalçın'ın Kuntz'un yerine göreve başlayacağı öne sürüldü. Bu iddia sosyal medyada geniş yer bulurken, Sinan Engin'den flaş bir açıklama geldi.

SİNAN ENGİN AÇIKLADI

Sinan Engin: İbrahimovic seneye Galatasaray'daGalatasaray'ın Ibrahimovic transferiyle ilgili gündemi sallayacak bir iddia ortaya atıldı.

Sergen Yalçın'ı yakından tanıyan spor yorumcusu Sinan Engin, tecrübeli hocanın beklediği bir kulüp olduğunu ifade etti ve bu ekibin Beşiktaş olmadığını dile getirdi.

İŞTE SİNAN ENGİN'İN SÖZLERİ;

"BİR YERDEN TEKLİF BEKLİYOR"

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A Spor'a konuşan Engin, "Sergen Yalçın'a çok teklif geldi, kabul etmedi. Beklediği bir yer var. Bekliyoruz. Beşiktaş'ı kastetmiyorum. Aklınıza Hull City falan gelmiş olabilir. Belki o da olabilir ama başka bir yer." dedi.

EMRE BELÖZOĞLU DA İDDİA EDİLDİ

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Öte yandan bir diğer spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler ise Stefan Kuntz'un ayrılığı sonrasında göreve Emre Belözoğlu'nun getirileceğini ve genç hocanın yardımcılığını Arda Turan'ın yapacağını iddia etmişti.

Sergen Yalçın, futbol gündemine yaptığı yorumlarla birçok kez damga vurmuştu. İşte Yalçın'ın efsane sözleri;

SERGEN YALÇIN'IN EFSANE SÖZLERİ

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'u çalıştıran ve aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Sergen Yalçın'ın unutulmaz efsane sözleri...

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'u çalıştıran ve aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Sergen Yalçın'ın unutulmaz efsane sözleri...
Galatasaray özellikle hücum hattında çok başarılı bir takım olmaya başladı. Eren Derdiyok çok iyi bir oyuncu ve ben de kendisini çok beğeniyorum

KERIM FREI SÖZLERİ

KERIM FREI SÖZLERİ
Teknik direktörlüğünü yaptığı Kayserispor'a Kerim Frei'in transferini isteyen Sergen Yalçın yorumculuk yaptığı dönemde; "Ben Kerim Frei'ın ne oynadığını nasıl bir oyuncu olduğunu çözemedim halı saha oyuncusu gibi geliyor. Ne olduğunu çözemedim. Halı sahada oynatırım, orada 6'ya 6 oynar. çabuk diye vıdı vıdı bir şeyler yapıyor ama derbide falan Kerim ile oynanmaz" dedi.

EN İYİSİ BRUMA

EN İYİSİ BRUMA
Türkiye'de şu anda büyük oyuncu yok. En iyisi de bence Bruma. Çok etkili. Başka oyuncu sorarsanız; Lens de faydalı, Volkan Şen de, Mehmet Topal öyle. Talisca'yı beğeniyorum.

EN BÜYÜK FAVORİM...

EN BÜYÜK FAVORİM...
Başakşehir şu anda çok iyi gidiyor. Fenerbahçe’nin yarışta olacağını düşünüyorum.

OĞUZHAN'I O KADAR ABARTMAYIN

OĞUZHAN'I O KADAR ABARTMAYIN
Oğuzhan iyi bir oyuncu ama abartıyoruz çok büyütüyoruz büyüttüğümüz kadar değil. Sadece iyi oyuncu büyük maçlarda da ortada yok. Büyük maçlarda etkili olması lazım. Şampiyonlar Ligi gibi. Bizim kafamızdaki gibi yıldız bir oyuncu değil.
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