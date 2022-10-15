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Son dakika: 'İki yıldır böyle bir şey olmadı!' Onur Bulut'un golü sonrası Galatasaray'da ilk yaşandı!

15.10.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Kayserispor; 22. dakikada Gavranovic ile öne geçerken, 34. dakikada Onur Bulut'un golüyle farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası dışından Galatasaray ağlarını sarsan Bulut'un golü sonrasında ise Galatasaray'da iki yıl sonra bir ilk yaşanmış oldu. Sarı - kırmızılılar 2020'den bu yana ilk kez ilk yarıda kalesinde 2 gol gördü.

Son dakika haberleri: Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Yukatel Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, müsabakaya Onur Bulut'un atığı gol damgasını vurdu.

ATTIĞI GOLLE DAMGA VURDU

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Karşılaşmanın 34. dakikasında gelişen Kayserispor atağında Ramazan Civelek, ceza yayı önüne doğru yönelen Onur Bulut'u gördü. Lucas Torreira'dan sıyrılan Bulut, ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.

İKİ YIL ARADAN SONRA...

Bu gol; sosyal medyanın gündemine otururken, Kayserisporlular büyük bir sevinç yaşadı. Bununla beraber Galatasaray'da iki yıl aradan sonra bir ilk meydana geldi. Sarı - kırmızılılar, Mart 2020'den bu yana ilk kez bir maçın ilk yarısında kalesinde iki gol birden gördü.

İŞTE O ANLAR

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