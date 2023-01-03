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Son dakika: İmza tarihi bile belli oldu! Adana Demirspor, Hulk transferini bitirdi! Sergen Yalçın çok istemişti...

03.01.2023 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve 14 haftada topladığı 27 puanla 4. sırada yer alan Adana Demirspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon yükseldiği Süper Lig'de bugüne kadar yaptığı transferlerle adından söz ettiren Mavi Şimşekler, daha önce adı Beşiktaş ile anılan dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Hulk ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı. Hulk'un imza tarihi de belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, gerçekleştirdiği transferlerle Türk ve dünya basınında ses getirmişti. Mario Balotelli, Younes Belhanda, Yaroslav Rakitskyi, Badou Ndiaye ve Henry Onyekuru gibi isimleri Türkiye'ye getiren Mavi Şimşekler bir sürprize daha imza attı. Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, bir kez daha dünya yıldızı bir ismin transferini bitirdi.

HULK ARTIK SÜPER LİG'DE

HER KONUDA ANLAŞMAYA VARILDI

HER KONUDA ANLAŞMAYA VARILDI

Mavi Şimşekler, Brezilyalı Hulk ve takımı Atletico Mineiro ile yapılan görüşmelerde tüm koşullarda anlaşmaya vardı.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE İMZAYI ATACAK

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE İMZAYI ATACAK

Transfer döneminin başlamasıyla Başkan Murat Sancak, Hulk’u Türkiye’ye getirecek ve imzayı attıracak.

SERGEN YALÇIN, 'YALVARDIM' DEMİŞTİ

SERGEN YALÇIN, 'YALVARDIM' DEMİŞTİ

Öte yandan Hulk için teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde kazanılan şampiyonluk sonrasında "Ben devre arasında Hulk'u istedim, almadılar. Ekonomisi de çok büyük falan değildi, yalvardım alalım diye. Ekonomi var dediler, camianı korumak adına duruyorsun. Ne yapayım şimdi?" ifadelerini kullanmıştı.

SAMET AKAYDIN, FENERBAHÇE'YE GİTTİ

SAMET AKAYDIN, FENERBAHÇE'YE GİTTİ

Adana Demirspor, 28 yaşındaki savunmacısı Samet Akaydin için ise Fenerbahçe ile el sıkıştı.

12 OCAKTA İMZA ATACAK

12 OCAKTA İMZA ATACAK

Adana ekibi ve oyuncu ile anlaşan sarı-lacivertliler, 12 Ocak’ta başlayacak transfer dönemiyle birlikte Samet’e resmi imzayı attıracak.

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