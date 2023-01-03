Son dakika: İmza tarihi bile belli oldu! Adana Demirspor, Hulk transferini bitirdi! Sergen Yalçın çok istemişti...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, gerçekleştirdiği transferlerle Türk ve dünya basınında ses getirmişti. Mario Balotelli, Younes Belhanda, Yaroslav Rakitskyi, Badou Ndiaye ve Henry Onyekuru gibi isimleri Türkiye'ye getiren Mavi Şimşekler bir sürprize daha imza attı. Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, bir kez daha dünya yıldızı bir ismin transferini bitirdi.