Son dakika: İmza tarihi bile belli oldu! Adana Demirspor, Hulk transferini bitirdi! Sergen Yalçın çok istemişti...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, gerçekleştirdiği transferlerle Türk ve dünya basınında ses getirmişti. Mario Balotelli, Younes Belhanda, Yaroslav Rakitskyi, Badou Ndiaye ve Henry Onyekuru gibi isimleri Türkiye'ye getiren Mavi Şimşekler bir sürprize daha imza attı. Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, bir kez daha dünya yıldızı bir ismin transferini bitirdi.
Mavi Şimşekler, Brezilyalı Hulk ve takımı Atletico Mineiro ile yapılan görüşmelerde tüm koşullarda anlaşmaya vardı.
Transfer döneminin başlamasıyla Başkan Murat Sancak, Hulk’u Türkiye’ye getirecek ve imzayı attıracak.
Öte yandan Hulk için teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde kazanılan şampiyonluk sonrasında "Ben devre arasında Hulk'u istedim, almadılar. Ekonomisi de çok büyük falan değildi, yalvardım alalım diye. Ekonomi var dediler, camianı korumak adına duruyorsun. Ne yapayım şimdi?" ifadelerini kullanmıştı.
Adana Demirspor, 28 yaşındaki savunmacısı Samet Akaydin için ise Fenerbahçe ile el sıkıştı.
Adana ekibi ve oyuncu ile anlaşan sarı-lacivertliler, 12 Ocak’ta başlayacak transfer dönemiyle birlikte Samet’e resmi imzayı attıracak.