Son dakika: İngiltere futbolu karıştı! Tottenham - Arsenal maçında tribünden geldi, kaleci Ramsdale'e tekme attı! İnanılmaz anlar...

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig'in 20. haftası, Kuzey Londra derbisine sahne oldu. Tottenham ile Arsenal'in karşı karşıya geldiği mücadele, izleyenleri büyük heyecana sürükledi. 90 dakika boyunca oldukça gergin bir havada geçen maçı 2-0'lık skorla Arsenal kazandı. Topçular, bu sonuçla birlikte liderliğini sürdürdü.

Tottenham ile Arsenal arasında oynanan karşılaşmanın ardından ise ortalık bir anda karıştı. Maç boyunca rakip takım futbolcuları ve taraftarlarına yönelik hareketleriyle dikkat çeken Arsenal kalecisi Ramsdale, müsabaka sonrasında da olayların başrolü oldu.

RICHARLISON'DAN RAMSDALE'İN YÜZÜNE DARBE

Son düdüğün gelmesiyle birlikte Tottenham forveti Richarlison ile bir tartışma yaşayan Ramsdale, rakibinden yüzüne bir darbe aldı ve polemiği bırakarak kalenin yanında bulunan eşyalarını almaya gitti.

TARAFTAR İNDİ, TEKME ATTI

Aaron Ramsdale'ın su şişesini aldığı sırada tribünden bir taraftar aşağı indi ve reklam panolarının üstüne çıktı. O taraftar, 24 yaşındaki file bekçisinin sırtına sert bir tekme attı ve ortalık bir anda alevlendi.

Güvenlik güçleri hemen araya girerek tekme atan taraftarı etkisiz hale getirirken, saha içindeki futbolcuların tartışması arttı. Teknik direktörler araya girdi ve tartışmalar önlendi. İşte Ramsdale'in maç boyunca yaptıkları ve yaşananlar...