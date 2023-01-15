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Son dakika: İngiltere futbolu karıştı! Tottenham - Arsenal maçında tribünden geldi, kaleci Ramsdale'e tekme attı! İnanılmaz anlar...

15.01.2023 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Arsenal, Tottenham'a konuk oldu. Kuzey Londra derbisinde Arsenal, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve liderliğini sürdürdü. Maç sonunda ise ortalık karıştı. Karşılaşma boyunca hareketleriyle dikkat çeken Arsenal kalecisi Ramsdale, müsabakanın ardından önce Richarlison ile tartıştı sonra ise tribünden gelen bir taraftarın tekmesine maruz kaldı. Bu olaylarla birlikte ortalık bir anda karıştı...

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig'in 20. haftası, Kuzey Londra derbisine sahne oldu. Tottenham ile Arsenal'in karşı karşıya geldiği mücadele, izleyenleri büyük heyecana sürükledi. 90 dakika boyunca oldukça gergin bir havada geçen maçı 2-0'lık skorla Arsenal kazandı. Topçular, bu sonuçla birlikte liderliğini sürdürdü.

Tottenham ile Arsenal arasında oynanan karşılaşmanın ardından ise ortalık bir anda karıştı. Maç boyunca rakip takım futbolcuları ve taraftarlarına yönelik hareketleriyle dikkat çeken Arsenal kalecisi Ramsdale, müsabaka sonrasında da olayların başrolü oldu.

RICHARLISON'DAN RAMSDALE'İN YÜZÜNE DARBE

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Son düdüğün gelmesiyle birlikte Tottenham forveti Richarlison ile bir tartışma yaşayan Ramsdale, rakibinden yüzüne bir darbe aldı ve polemiği bırakarak kalenin yanında bulunan eşyalarını almaya gitti.

TARAFTAR İNDİ, TEKME ATTI

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Aaron Ramsdale'ın su şişesini aldığı sırada tribünden bir taraftar aşağı indi ve reklam panolarının üstüne çıktı. O taraftar, 24 yaşındaki file bekçisinin sırtına sert bir tekme attı ve ortalık bir anda alevlendi.

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Güvenlik güçleri hemen araya girerek tekme atan taraftarı etkisiz hale getirirken, saha içindeki futbolcuların tartışması arttı. Teknik direktörler araya girdi ve tartışmalar önlendi. İşte Ramsdale'in maç boyunca yaptıkları ve yaşananlar...

İŞTE RAMSDALE'İN O ANLARI

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