Son dakika: İngiltere İran'ı 6-2 mağlup etti! Tarihe geçen maç... 8 gol, 24 dakika uzatma

Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nın B Grubu'nda yer alan İngiltere ile İran takımları Uluslararası Halife Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 6-2'lik skorla İngiltere oldu.
İngiltere'nin ilk golü mücadelenin 36. dakikasında İngiltere'nin genç yıldızı Jude Bellingham'dan geldi. 19 yaşındaki genç oyuncu milli takımdaki ilk golünü atarken, büyük sevinç yaşadı.
Bellingham attığı bu golle Dünya Kupası tarihine geçti. Jude Bellingham İran’a karşı attığı gol ile Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç 10 oyuncu arasına girmeyi başardı.
İran'a karşı oynanan mücadelede müthiş performansıyla dikkat çeken isimlerden biri de Bukayo Saka oldu. 21 yaşındaki oyuncu mücadelenin 43. dakikasında takımını 2-0 öne geçirirken, karşılaşmanın 62. dakikasında takımının 4. kendisinin ikinci golünü kaydetti.
Karşılaşmada 45 dakika tamamlanırken karşılaşmanın hakemi ilk yarının sonuna 14 dakika ekledi.
45+14'ün henüz ilk uzatma dakikasında Sterling takımını 3-0 öne geçiren golü kaydederken, ilk yarının skorunu belirledi. 3-0...