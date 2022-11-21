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Son dakika: İngiltere İran'ı 6-2 mağlup etti! Tarihe geçen maç... 8 gol, 24 dakika uzatma

21.11.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Katar'da gerçekleştirilen 2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu açılış mücadelesinde İngiltere ile İran karşı karşıya geldi. Kupanın favorilerinden biri olarak gösterilen İngilizler, rakibini 6-2'lik skorla mağlup ederken, İngiltere'nin genç yıldızı Jude Bellingham Dünya Kupası tarihine geçti. Öte yandan karşılaşmanın sonuna ilk yarıda 14 ikinci yarıda ise 10 dakika eklendi.

Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nın B Grubu'nda yer alan İngiltere ile İran takımları Uluslararası Halife Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 6-2'lik skorla İngiltere oldu.

PERDE 36'DA AÇILDI!

PERDE 36'DA AÇILDI!

İngiltere'nin ilk golü mücadelenin 36. dakikasında İngiltere'nin genç yıldızı Jude Bellingham'dan geldi. 19 yaşındaki genç oyuncu milli takımdaki ilk golünü atarken, büyük sevinç yaşadı.

KUPA TARİHİNE GEÇTİ!

KUPA TARİHİNE GEÇTİ!

Bellingham attığı bu golle Dünya Kupası tarihine geçti. Jude Bellingham İran’a karşı attığı gol ile Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç 10 oyuncu arasına girmeyi başardı.

SAKA'DAN 2 GOL!

SAKA'DAN 2 GOL!

İran'a karşı oynanan mücadelede müthiş performansıyla dikkat çeken isimlerden biri de Bukayo Saka oldu. 21 yaşındaki oyuncu mücadelenin 43. dakikasında takımını 2-0 öne geçirirken, karşılaşmanın 62. dakikasında takımının 4. kendisinin ikinci golünü kaydetti.

14 DAKİKA EKLENDİ...

14 DAKİKA EKLENDİ...

Karşılaşmada 45 dakika tamamlanırken karşılaşmanın hakemi ilk yarının sonuna 14 dakika ekledi.

STERLING İLK YARININ SKORUNU BELİRLEDİ!

STERLING İLK YARININ SKORUNU BELİRLEDİ!

45+14'ün henüz ilk uzatma dakikasında Sterling takımını 3-0 öne geçiren golü kaydederken, ilk yarının skorunu belirledi. 3-0...

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İngiltere İran son dakika dünya kupası

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