Son dakika: İngiltere İran'ı 6-2 mağlup etti! Tarihe geçen maç... 8 gol, 24 dakika uzatma

Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nın B Grubu'nda yer alan İngiltere ile İran takımları Uluslararası Halife Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 6-2'lik skorla İngiltere oldu.