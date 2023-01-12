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Son dakika: İşler bir anda değişti! Fenerbahçe'den saatler içerisinde Galatasaray'a transfer çalımı! Haji Wright'ın rotası Kadıköy'e döndü...

12.01.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte gelişmeler saatler içerisinde değişmeye devam ediyor. Sezon başında transfer ettiği Haris Seferovic'ten istediği verimi alamayan Galatasaray, İsviçreli golcüyle yollarını ayırmak için harekete geçmişti. Antalyaspor ile görüşmelerini sürdüren sarı - kırmızılılara rakip olarak Fenerbahçe devreye girdi. Sarı - lacivertliler, Antalyaspor'dan Haji Wright ve bir futbolcunun daha transferini bitirmek için harekete geçti.

Son dakika haberleri: Futbolda 2022/23 ara transfer sezonunun başlamasıyla birlikte takımlar, çalışmalarına gaz verdi. Kadrosunu güçlendirmek isteyen ve hedefleri doğrultusunda hareket eden kulüpler, transferleri bir bir bitirirken flaş gelişmeler de art arda yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray'ın istediği Haji Wright için flaş bir iddia gündeme geldi.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER ÇALIMI

Sezon başında Benfica'dan kiralık olarak transfer edilen Haris Seferovic'in performansından memnun olmayan teknik direktör Okan Buruk, yönetimden hücum hattına transfer yapılmasını istemişti.

GALATASARAY İSTEMİŞTİ

GALATASARAY İSTEMİŞTİ

İsviçreli golcü ile yollarını ayırması planlanan Galatasaray'da gündeme Fraport TAV Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright gelmişti.

GÖRÜŞMEDEN OLUMLU SONUÇ ÇIKMADI

GÖRÜŞMEDEN OLUMLU SONUÇ ÇIKMADI

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un, bu hafta içerisinde Antalyaspor Başkanı Erden Timur ile İstanbul'da bir araya geldiği ve ilk görüşmeden olumlu sonuç çıkmadığı öğrenildi.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

FIFA Dünya Kupası arasında Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve sahalardan uzun süre uzak kalacağı açıklanan Joao Pedro'nun yerine hücum oyuncusu transfer etmek isteyen Fenerbahçe ise hemen devreye girdi.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Antalyaspor, Haji Wright transferi için ilk resmi görüşmeyi gerçekleştirdi.

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