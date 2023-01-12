Son dakika: İşler bir anda değişti! Fenerbahçe'den saatler içerisinde Galatasaray'a transfer çalımı! Haji Wright'ın rotası Kadıköy'e döndü...

Son dakika haberleri: Futbolda 2022/23 ara transfer sezonunun başlamasıyla birlikte takımlar, çalışmalarına gaz verdi. Kadrosunu güçlendirmek isteyen ve hedefleri doğrultusunda hareket eden kulüpler, transferleri bir bir bitirirken flaş gelişmeler de art arda yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray'ın istediği Haji Wright için flaş bir iddia gündeme geldi.