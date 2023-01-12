Son dakika: İşler bir anda değişti! Fenerbahçe'den saatler içerisinde Galatasaray'a transfer çalımı! Haji Wright'ın rotası Kadıköy'e döndü...

Son dakika haberleri: Futbolda 2022/23 ara transfer sezonunun başlamasıyla birlikte takımlar, çalışmalarına gaz verdi. Kadrosunu güçlendirmek isteyen ve hedefleri doğrultusunda hareket eden kulüpler, transferleri bir bir bitirirken flaş gelişmeler de art arda yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray'ın istediği Haji Wright için flaş bir iddia gündeme geldi.
Sezon başında Benfica'dan kiralık olarak transfer edilen Haris Seferovic'in performansından memnun olmayan teknik direktör Okan Buruk, yönetimden hücum hattına transfer yapılmasını istemişti.
İsviçreli golcü ile yollarını ayırması planlanan Galatasaray'da gündeme Fraport TAV Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright gelmişti.
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un, bu hafta içerisinde Antalyaspor Başkanı Erden Timur ile İstanbul'da bir araya geldiği ve ilk görüşmeden olumlu sonuç çıkmadığı öğrenildi.
FIFA Dünya Kupası arasında Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve sahalardan uzun süre uzak kalacağı açıklanan Joao Pedro'nun yerine hücum oyuncusu transfer etmek isteyen Fenerbahçe ise hemen devreye girdi.
Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Antalyaspor, Haji Wright transferi için ilk resmi görüşmeyi gerçekleştirdi.