Son dakika: İstanbulspor maçı öncesi Galatasaray'da kriz çıktı! Salgın takımı sardı, yıldızlar ve Okan Buruk gribe yakalandı...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrılmıştı. Son 16 turuna yükselen sarı - kırmızılılarda oyuncuların performansı oldukça düşük kalmış ve Keçiörengücü'ne karşı ortaya konan oyun eleştiri toplamıştı. Futbolcuların gösterdiği performansın sebebi ise ortaya çıktı.
Sarı - kırmızılıların sezon başında Fransa'nın Lyon takımından kadrosuna kattığı Leo Dubois, Ankara Keçiörengücü karşısında sergilediği oyunla hayal kırıklığı yaratmıştı.
Milliyet'in haberine göre; Fransız futbolcu grip oldu ve bu nedenle performansında düşüş yaşandı.
Ayrıca teknik direktör Okan Buruk, Yusuf Demir ve Milot Rashica'nın da gribal enfeksiyon geçirdiği belirtildi.
Florya'da yaşanan bu salgından takımın olumsuz etkilendiği ifade edilirken, yönetim ve teknik heyetin hastalıkların daha da artmasından endişe duyduğu kaydedildi.
Tesislerde salgını önlemek için çalışmaların sürdüğü aktarılırken, İstanbulspor maçı öncesi hastalığa yakalanan oyuncuların tedavisinin devam ettiği ifade edildi.