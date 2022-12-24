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  4. Son dakika: İstanbulspor maçı öncesi Galatasaray'da kriz çıktı! Salgın takımı sardı, yıldızlar ve Okan Buruk gribe yakalandı...

Son dakika: İstanbulspor maçı öncesi Galatasaray'da kriz çıktı! Salgın takımı sardı, yıldızlar ve Okan Buruk gribe yakalandı...

24.12.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nü 1-0'la geçen ve son 16 turuna yükselen Galatasaray'da kriz çıktı. Karşılaşmada zorlanan ve aradığı golü 82. dakikada Bafetimbi Gomis ile bulan sarı - kırmızılılarda futbolcuların gösterdiği etkisiz performansın nedeni ortaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk da dahil olmak üzere birçok ismin gribe yakalandığı belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrılmıştı. Son 16 turuna yükselen sarı - kırmızılılarda oyuncuların performansı oldukça düşük kalmış ve Keçiörengücü'ne karşı ortaya konan oyun eleştiri toplamıştı. Futbolcuların gösterdiği performansın sebebi ise ortaya çıktı.

GALATASARAY'DA KRİZ

HAYAL KIRIKLIĞI YARATMIŞTI

HAYAL KIRIKLIĞI YARATMIŞTI

Sarı - kırmızılıların sezon başında Fransa'nın Lyon takımından kadrosuna kattığı Leo Dubois, Ankara Keçiörengücü karşısında sergilediği oyunla hayal kırıklığı yaratmıştı.

MEĞER SEBEBİ...

MEĞER SEBEBİ...

Milliyet'in haberine göre; Fransız futbolcu grip oldu ve bu nedenle performansında düşüş yaşandı.

SADECE DUBOIS DEĞİL

SADECE DUBOIS DEĞİL

Ayrıca teknik direktör Okan Buruk, Yusuf Demir ve Milot Rashica'nın da gribal enfeksiyon geçirdiği belirtildi.

ENDİŞE VAR

ENDİŞE VAR

Florya'da yaşanan bu salgından takımın olumsuz etkilendiği ifade edilirken, yönetim ve teknik heyetin hastalıkların daha da artmasından endişe duyduğu kaydedildi.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Tesislerde salgını önlemek için çalışmaların sürdüğü aktarılırken, İstanbulspor maçı öncesi hastalığa yakalanan oyuncuların tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

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