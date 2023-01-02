Son dakika: İtalyanlar, 'Galatasaray'ın ilk transferi' diyerek duyurdu! Sarı - kırmızılı taraftarları Matias Vina ve Tiemoue Bakayoko heyecanı sardı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek 2022 yılını lider kapatan ve 2023 yılına pozitif bir havayla giriş yapan Galatasaray'da transfer için de yoğun bir çalışma başlatılmıştı. Sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda harekete geçen yönetimin hedefinde olan isimler ortaya çıktı.