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Son dakika: İtalyanlar, 'Galatasaray'ın ilk transferi' diyerek duyurdu! Sarı - kırmızılı taraftarları Matias Vina ve Tiemoue Bakayoko heyecanı sardı...

02.01.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve 33 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda harekete geçen yönetimin gündemine iki sürpriz isim gelmişti. İtalyan basını Matias Vina ve Tiemoue Bakayoko'nun Galatasaray forması giyeceğini yazdı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek 2022 yılını lider kapatan ve 2023 yılına pozitif bir havayla giriş yapan Galatasaray'da transfer için de yoğun bir çalışma başlatılmıştı. Sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda harekete geçen yönetimin hedefinde olan isimler ortaya çıktı.

İŞTE O İDDİA

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte iddialar da peş peşe gelmeye devam ediyor.

AANHOLT YERİNE VINA

AANHOLT YERİNE VINA

İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı Patrick van Aanholt ile yollar ayrılacak ve Hollandalı oyuncunun yerine Matias Vina getirilecek.

GALATASARAY'A SICAK

GALATASARAY'A SICAK

Serie A'da Roma forması giyen 25 yaşındaki sol bekin Galatasaray'ın ilgisine sıcak baktığı kaydedilirken, teknik direktör Jose Mourinho'nun da oyuncuya fazla şans vermemesi nedeniyle sarı - kırmızılıların şansının arttığı ifade edildi.

ORTA SAHA ADAYI BAKAYOKO

ORTA SAHA ADAYI BAKAYOKO

Öte yandan orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündeminde olan bir diğer ismin ise Milan'da top koşturan Tiemoue Bakayoko olduğu ortaya çıktı.

MILAN VE CHELSEA İLE MASAYA OTURULACAK

MILAN VE CHELSEA İLE MASAYA OTURULACAK

Okan Buruk'un yönetime verdiği listede olduğu aktarılan Bakayoko için sarı - kırmızılıların Milan ve Chelsea ile masaya oturacağı belirtildi.

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