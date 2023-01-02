Son dakika: İtalyanlar, 'Galatasaray'ın ilk transferi' diyerek duyurdu! Sarı - kırmızılı taraftarları Matias Vina ve Tiemoue Bakayoko heyecanı sardı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek 2022 yılını lider kapatan ve 2023 yılına pozitif bir havayla giriş yapan Galatasaray'da transfer için de yoğun bir çalışma başlatılmıştı. Sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda harekete geçen yönetimin hedefinde olan isimler ortaya çıktı.
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte iddialar da peş peşe gelmeye devam ediyor.
İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı Patrick van Aanholt ile yollar ayrılacak ve Hollandalı oyuncunun yerine Matias Vina getirilecek.
Serie A'da Roma forması giyen 25 yaşındaki sol bekin Galatasaray'ın ilgisine sıcak baktığı kaydedilirken, teknik direktör Jose Mourinho'nun da oyuncuya fazla şans vermemesi nedeniyle sarı - kırmızılıların şansının arttığı ifade edildi.
Öte yandan orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündeminde olan bir diğer ismin ise Milan'da top koşturan Tiemoue Bakayoko olduğu ortaya çıktı.
Okan Buruk'un yönetime verdiği listede olduğu aktarılan Bakayoko için sarı - kırmızılıların Milan ve Chelsea ile masaya oturacağı belirtildi.