Son dakika: 'Jorge Jesus ile Lizbon'da görüştüler!' Fenerbahçe'nin teknik direktörü için gerçeği Portekiz basını açıkladı...

'MEVCUT SÖZLEŞMELERE SAYGI DUYACAĞIZ'

Öte yandan Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, yeni teknik direktör konusunda acele etmeyeceklerini dile getirerek, "Yeni teknik direktör için yaklaşımımızda çok etik olacağız. Mevcut olan sözleşmelere saygı duyacağız. Bu nedenle doğru görüşmeleri yapabilmek için bekleyecek zamanımız var. Oyuncuların saygı ve hayranlığına sahip bir teknik direktöre ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.