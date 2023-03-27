Son dakika: 'Jorge Jesus ile Lizbon'da görüştüler!' Fenerbahçe'nin teknik direktörü için gerçeği Portekiz basını açıkladı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkmış ve 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak Galatasaray'ın Konyaspor'a yenildiği haftayı kayıpsız geçmişti. Maç eksiğiyle puan farkını 6'ya düşüren sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe ile sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalayan ve kontratı mayıs ayında sona erecek olan Jesus için Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Record'un haberine göre Brezilya'nın efsane kalecilerinden Julio Cesar ile Jorge Jesus, Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir araya gelerek Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için görüşme gerçekleştirdi.
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda ettikten sonra Tite ile yollarını ayıran Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için henüz herhangi bir isimle anlaşma sağlanmazken, Jesus'un yanı sıra Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin de isminin görev için ciddi şekilde anıldığı kaydedildi.
Öte yandan Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, yeni teknik direktör konusunda acele etmeyeceklerini dile getirerek, "Yeni teknik direktör için yaklaşımımızda çok etik olacağız. Mevcut olan sözleşmelere saygı duyacağız. Bu nedenle doğru görüşmeleri yapabilmek için bekleyecek zamanımız var. Oyuncuların saygı ve hayranlığına sahip bir teknik direktöre ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Fenerbahçe'nin başında 39 resmi maça çıkan 68 yaşındaki çalıştırıcı; 26 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 2.18'lik puan ortalaması yakaladı.