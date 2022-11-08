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Son dakika: 'Ligin seyrini değiştirir!' Galatasaray gözünü kararttı! Hem Hazard hem Cengiz Ünder ocak ayında imzayı atabilir...

08.11.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmış ve pozitif bir hava yakalamıştı. Bu sezon gol yollarında ve yerli rotasyonunda sıkıntılar yaşayan sarı - kırmızılılar, bu problemi transferle çözecek. İspanyol basını; Aslan'ın hedefindeki yıldızın Eden Hazard olduğunu belirtirken, bir iddia da Cengiz Ünder için geldi. G.Saray'ın bu iki transferle ikinci yarıya bambaşka bir başlangıç yapacağı öne sürüldü.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup etmişti. Sarı - kırmızılılar, taraftarı önünde aldığı derbi galibiyetiyle camiadaki kara bulutları dağıtmıştı. İyi bir hava yakalayan sarı - kırmızılılarda devre arası planlaması da başladı. Sezon başında transfer şov yapan Aslan'ın ocak ayında da aynı çizgide devam etmesi bekleniyor.

GALATASARAY GÖZÜNÜ KARARTTI

ÇÖZÜM TRANSFER

ÇÖZÜM TRANSFER

Bu sezon gol yollarında ve yerli rotasyonunda problem yaşayan Galatasaray'ın bu sıkıntıyı transferle çözeceği iddia edildi.

REAL MADRID İSTEMİYOR

REAL MADRID İSTEMİYOR

İspanyol basınının haberine göre; Real Madrid, Eden Hazard ile yola devam etmek istemediğini oyuncuya ve menajerine bildirdi.

ANCELOTTI'NİN PLANLARINDA YOK, G.SARAY DEVREDE

ANCELOTTI'NİN PLANLARINDA YOK, G.SARAY DEVREDE

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin planları arasında yer almayan yıldız futbolcu için en ciddi talibin ise Galatasaray olduğu öne sürüldü.

KORKUTUCU BİR HÜCUM HATTI

KORKUTUCU BİR HÜCUM HATTI

Sarı - kırmızılıların Eden Hazard'ı da transfer ederek korkutucu bir hücum hattı oluşturmak istediği kaydedildi.

DİĞER HEDEF CENGİZ ÜNDER

DİĞER HEDEF CENGİZ ÜNDER

Galatasaray'ın bir diğer hedefinin ise milli yıldız Cengiz Ünder olduğu ifade edildi.

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