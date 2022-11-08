Son dakika: 'Ligin seyrini değiştirir!' Galatasaray gözünü kararttı! Hem Hazard hem Cengiz Ünder ocak ayında imzayı atabilir...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup etmişti. Sarı - kırmızılılar, taraftarı önünde aldığı derbi galibiyetiyle camiadaki kara bulutları dağıtmıştı. İyi bir hava yakalayan sarı - kırmızılılarda devre arası planlaması da başladı. Sezon başında transfer şov yapan Aslan'ın ocak ayında da aynı çizgide devam etmesi bekleniyor.
Bu sezon gol yollarında ve yerli rotasyonunda problem yaşayan Galatasaray'ın bu sıkıntıyı transferle çözeceği iddia edildi.
İspanyol basınının haberine göre; Real Madrid, Eden Hazard ile yola devam etmek istemediğini oyuncuya ve menajerine bildirdi.
Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin planları arasında yer almayan yıldız futbolcu için en ciddi talibin ise Galatasaray olduğu öne sürüldü.
Sarı - kırmızılıların Eden Hazard'ı da transfer ederek korkutucu bir hücum hattı oluşturmak istediği kaydedildi.
Galatasaray'ın bir diğer hedefinin ise milli yıldız Cengiz Ünder olduğu ifade edildi.