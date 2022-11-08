Son dakika: 'Ligin seyrini değiştirir!' Galatasaray gözünü kararttı! Hem Hazard hem Cengiz Ünder ocak ayında imzayı atabilir...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup etmişti. Sarı - kırmızılılar, taraftarı önünde aldığı derbi galibiyetiyle camiadaki kara bulutları dağıtmıştı. İyi bir hava yakalayan sarı - kırmızılılarda devre arası planlaması da başladı. Sezon başında transfer şov yapan Aslan'ın ocak ayında da aynı çizgide devam etmesi bekleniyor.