Son dakika: Mauro Icardi Galatasaray'da! İşte İstanbul'a geliş tarihi...

Son dakika habeleri: Yeni sezonda şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Okan Buruk yönetiminde 2022/23 sezonuna hazırlanan ve birçok takviye yapan sarı - kırmızılılarda gol yollarında yaşanan problem dikkat çekmişti.

ERDEN TİMUR VE OKAN BURUK DUYURMUŞTU

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, forvet transferi yapacaklarını açıklamıştı. Teknik direktör Okan Buruk ise en az 3 ismi daha kadroya katmak istediklerini duyurmuştu.

MAURO ICARDI GÜNDEMDEYDİ

Sarı - kırmızılıların santrfor transferi için gündemine PSG'den Mauro Icardi gelmişti.

ANLAŞMAYA VARILDI

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Mauro Icardi'nin transferi için PSG ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ

Arjantinli futbolcunun salı veya çarşamba günü İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrolünden geçerek resmi imzayı atması bekleniyor.