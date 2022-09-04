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Son dakika: Mauro Icardi Galatasaray'da! İşte İstanbul'a geliş tarihi...

04.09.2022 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 'mutlak şampiyonluk' hedefleyen Galatasaray, yılın transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Kadrosuna son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens'i katan sarı - kırmızılılarda şampiyonluk hedefi doğrultusunda çalışmalar devam ediyordu. Aslan, gündemine PSG'den Mauro Icardi'yi almıştı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızla büyük ölçüde anlaştığı ve oyuncunun bu hafta içerisinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Son dakika habeleri: Yeni sezonda şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Okan Buruk yönetiminde 2022/23 sezonuna hazırlanan ve birçok takviye yapan sarı - kırmızılılarda gol yollarında yaşanan problem dikkat çekmişti.

ERDEN TİMUR VE OKAN BURUK DUYURMUŞTU

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Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, forvet transferi yapacaklarını açıklamıştı. Teknik direktör Okan Buruk ise en az 3 ismi daha kadroya katmak istediklerini duyurmuştu.

MAURO ICARDI GÜNDEMDEYDİ

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Sarı - kırmızılıların santrfor transferi için gündemine PSG'den Mauro Icardi gelmişti.

ANLAŞMAYA VARILDI

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TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Mauro Icardi'nin transferi için PSG ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ

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Arjantinli futbolcunun salı veya çarşamba günü İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrolünden geçerek resmi imzayı atması bekleniyor.

WANDA NARA VE ICARDI FOTOĞRAFLARI

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