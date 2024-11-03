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  4. SON DAKİKA: Mourinho Trabzonspor taraftarını çılgına çevirdi! Portekizli hocadan 'olta' hareketi

SON DAKİKA: Mourinho Trabzonspor taraftarını çılgına çevirdi! Portekizli hocadan 'olta' hareketi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.11.2024 18:19
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Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Trabzonspor'a konuk olan Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi Jose Mourinho'nun yaptığı 'olta' hareketi bordo-mavili taraftarları çok kızdırdı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 11. haftasında ezeli rakiplerden Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldiği mücadele öncesi Jose Mourinhokimsenin beklemediği bir harekete imza attı.

MOURINHO'DAN 'OLTA' HAREKETİ

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Mücadelenin başlama düdüğünün beklenmdiği esnada oyuncularından İrfan Can Eğribayat ile saha ortasında sohbet eden Mourinho, İrfan Can'ın yanına gelerek "olta" hareketi yaptı.

Mourinho'nun hareketi üzerine İrfan Can ve orada bulunan İsmail Yüksek, gülerek tepki verdi.

TRABZONSPOR TARAFTARINI KIZDIRDI

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Bordo-mavili bazı taraftarlar Mourinho'nun bu hareketine sosyal medyada tepki gösterdi.

İŞTE O ANLAR...

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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Süper Lig Trabzonspor olta son dakika fenerbahçe mourinho
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