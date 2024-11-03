SON DAKİKA: Mourinho Trabzonspor taraftarını çılgına çevirdi! Portekizli hocadan 'olta' hareketi

Süper Lig'in 11. haftasında ezeli rakiplerden Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldiği mücadele öncesi Jose Mourinhokimsenin beklemediği bir harekete imza attı.

MOURINHO'DAN 'OLTA' HAREKETİ

Mücadelenin başlama düdüğünün beklenmdiği esnada oyuncularından İrfan Can Eğribayat ile saha ortasında sohbet eden Mourinho, İrfan Can'ın yanına gelerek "olta" hareketi yaptı.

Mourinho'nun hareketi üzerine İrfan Can ve orada bulunan İsmail Yüksek, gülerek tepki verdi.

TRABZONSPOR TARAFTARINI KIZDIRDI

Bordo-mavili bazı taraftarlar Mourinho'nun bu hareketine sosyal medyada tepki gösterdi.

İŞTE O ANLAR...

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)