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Son dakika: 'Murat Sancak anlaşmayı duyurmuş!' Fenerbahçe - Hatayspor maçının ardından transfer açıklandı! Serdar Ali Çelikler'den Samet Akaydın ve Vincent Aboubakar sözleri...

28.12.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin devre arasındaki ilk transferinin Samet Akaydın olduğunu açıkladı. Çelikler ayrıca Vincent Aboubakar'ın da çok istendiğini dile getirdi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Rakibini Kadıköy'de ağırlayan sarı - lacivertliler, mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri Joshua King, Michy Batshuayi, Serdar Dursun ve Gustavo Henrique kaydetti.

MAÇ SONUNDA TRANSFERİ AÇIKLADI

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Bu skorun ardından 2022 yılını galibiyetle bitirmeyi garantileyen Kanarya, puanını 32'ye yükselterek maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

SERDAR ALİ ÇELİKLER YORUMLADI

SERDAR ALİ ÇELİKLER YORUMLADI

Fenerbahçeli futbolcular; maç sonunda taraftarlarla bütünleşirken, spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'den flaş bir yorum geldi.

TRANSFERİ AÇIKLADI

TRANSFERİ AÇIKLADI

Çelikler, Vole'deki canlı yayında sarı - lacivertlilerin Adana Demirspor'da top koşturan Samet Akaydın'ın transferini bitirdiğini açıkladı. Ünlü yorumcu ayrıca Fenerbahçe'nin Vincent Aboubakar'ı da istediğini dile getirdi. İşte o sözler...

"JESUS, 4 TRANSFER İSTEMİŞ"

"JESUS, 4 TRANSFER İSTEMİŞ"

"Jorge Jesus, '4 tane oyuncu lazım' demiş. Altay'ın bel rahatsızlığı varmış, sene sonunda ameliyatı kesin. 'Sezon sonunda oynayamazsa bu yedek kaleci rotasyonuyla zorlanırız' diye konuşmuş Jesus. Santrfor ve stoper de istemiş."

"MURAT SANCAK 'ANLAŞTIK' DEMİŞ"

"MURAT SANCAK 'ANLAŞTIK' DEMİŞ"

"Fenerbahçe, Samet Akaydın'ı almış. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a sormuşlar, 'Anlaştık Fenerbahçe ile' demiş."

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