Son dakika: 'Murat Sancak anlaşmayı duyurmuş!' Fenerbahçe - Hatayspor maçının ardından transfer açıklandı! Serdar Ali Çelikler'den Samet Akaydın ve Vincent Aboubakar sözleri...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Rakibini Kadıköy'de ağırlayan sarı - lacivertliler, mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri Joshua King, Michy Batshuayi, Serdar Dursun ve Gustavo Henrique kaydetti.
Bu skorun ardından 2022 yılını galibiyetle bitirmeyi garantileyen Kanarya, puanını 32'ye yükselterek maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.
Fenerbahçeli futbolcular; maç sonunda taraftarlarla bütünleşirken, spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'den flaş bir yorum geldi.
Çelikler, Vole'deki canlı yayında sarı - lacivertlilerin Adana Demirspor'da top koşturan Samet Akaydın'ın transferini bitirdiğini açıkladı. Ünlü yorumcu ayrıca Fenerbahçe'nin Vincent Aboubakar'ı da istediğini dile getirdi. İşte o sözler...
"Jorge Jesus, '4 tane oyuncu lazım' demiş. Altay'ın bel rahatsızlığı varmış, sene sonunda ameliyatı kesin. 'Sezon sonunda oynayamazsa bu yedek kaleci rotasyonuyla zorlanırız' diye konuşmuş Jesus. Santrfor ve stoper de istemiş."
"Fenerbahçe, Samet Akaydın'ı almış. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a sormuşlar, 'Anlaştık Fenerbahçe ile' demiş."