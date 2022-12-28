Son dakika: 'Murat Sancak anlaşmayı duyurmuş!' Fenerbahçe - Hatayspor maçının ardından transfer açıklandı! Serdar Ali Çelikler'den Samet Akaydın ve Vincent Aboubakar sözleri...

"JESUS, 4 TRANSFER İSTEMİŞ"

"Jorge Jesus, '4 tane oyuncu lazım' demiş. Altay'ın bel rahatsızlığı varmış, sene sonunda ameliyatı kesin. 'Sezon sonunda oynayamazsa bu yedek kaleci rotasyonuyla zorlanırız' diye konuşmuş Jesus. Santrfor ve stoper de istemiş."