Son dakika: Ne yaptın Nwakaeme! Suudi Arabistan bu golü konuşuyor...

Son dakika haberleri: Trabzonspor'da uzun yıllar sonunda gelen şampiyonluğun en büyük pay sahiplerinden biri olan Anthony Nwakaeme, bordo - mavili ekiple sözleşmesini yenilememişti. Yaz transfer sezonunda adından oldukça söz ettiren yıldız isim, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Fayha ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Nijeryalı futbolcu, yeni takımında gösterdiği performansla herkesi büyülemeye devam ediyor.

Suudi Arabistan Ligi'nın 10. haftasında Al Fayha ile Al Ta'ee karşı karşıya geldi. Al Majma'ah Sports City Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı, Al Fayha'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin gollerini 3. dakikada Paulinho ve 21. dakikada Anthony Nwakaeme kaydetti. Nwakaeme'nin attığı gol, sosyal medyanın gündemine oturdu.

MÜKEMMEL BİR GOL ATTI

Savunma arkasına atılan pasa iyi hareketlenen Anthony Nwakaeme, karşısına aldığı rakibini şık bir çalımla ekarte etti ve önünü boşalttı. Topu sağına çeken 33 yaşındaki futbolcu, yaptığı vuruşla kalecinin meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Yıldız ismin attığı bu gol; Suudi Arabistan'da güne damgasını vururken, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.