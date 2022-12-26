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  4. Son dakika: Ne yaptın Nwakaeme! Suudi Arabistan bu golü konuşuyor...

Son dakika: Ne yaptın Nwakaeme! Suudi Arabistan bu golü konuşuyor...

26.12.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da elde edilen büyük zaferde başrol oynayan Anthony Nwakaeme, bordo - mavili ekiple sona eren sözleşmesini yenilememişti. Yıldız isim Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Fayha'ya imza atmıştı. Burada 8. maçına çıkan Nijeryalı futbolcu, gösterdiği performansla herkesi büyülüyor. 33 yaşındaki futbolcu, Al Fayha'nın Al Ta'ee ile oynadığı maçta attığı golle sosyal medyaya damgasını vurdu.

Son dakika haberleri: Trabzonspor'da uzun yıllar sonunda gelen şampiyonluğun en büyük pay sahiplerinden biri olan Anthony Nwakaeme, bordo - mavili ekiple sözleşmesini yenilememişti. Yaz transfer sezonunda adından oldukça söz ettiren yıldız isim, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Fayha ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Nijeryalı futbolcu, yeni takımında gösterdiği performansla herkesi büyülemeye devam ediyor.

Suudi Arabistan Ligi'nın 10. haftasında Al Fayha ile Al Ta'ee karşı karşıya geldi. Al Majma'ah Sports City Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı, Al Fayha'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin gollerini 3. dakikada Paulinho ve 21. dakikada Anthony Nwakaeme kaydetti. Nwakaeme'nin attığı gol, sosyal medyanın gündemine oturdu.

MÜKEMMEL BİR GOL ATTI

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Savunma arkasına atılan pasa iyi hareketlenen Anthony Nwakaeme, karşısına aldığı rakibini şık bir çalımla ekarte etti ve önünü boşalttı. Topu sağına çeken 33 yaşındaki futbolcu, yaptığı vuruşla kalecinin meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

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Yıldız ismin attığı bu gol; Suudi Arabistan'da güne damgasını vururken, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

İŞTE NWAKAEME'NİN ATTIĞI GOL

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