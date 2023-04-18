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  4. Son dakika: Ne yaptın Ronaldo! Faulüyle Arapları şoke etti! Maç bir anda güreş müsabakasına döndü...

Son dakika: Ne yaptın Ronaldo! Faulüyle Arapları şoke etti! Maç bir anda güreş müsabakasına döndü...

18.04.2023 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Suudi Arabistan Premier Lig'in 25. haftasında Al Hilal ile Al Nassr karşı karşıya geldi. MRSOOL Park'ta oynanan maç, Al Hilal'in 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken, Al Nassr'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun yaptığı hareket geceye damgasını vurdu. Rakibini çok ilginç bir müdahaleyle yere seren Ronaldo, Arap futbolseverlerin tepkisini çekti. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Al Hilal ile Al Nassr, Suudi Arabistan Premier Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaştı. Tansiyonun oldukça yükseldiği maçta yaşanan bir pozisyon sonrasında ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

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MRSOOL Park'ta oynanan müsabaka; Al Hilal'in 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken, Al Nassr, 57. dakikada atak geliştirmek istedi. Havadan gelen topu kontrol etmeyi hedefleyen ancak rakibine takılan Cristiano Ronaldo, yaptığı hareketle geceye damgasını vurdu.

BOĞAZINDAN TUTTU, YERE SERDİ

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Dünyaca ünlü Portekizli yıldız, rakibinin sırtına doğru zıplayarak çıktı ve daha sonrasında boğazından tutarak yere serdi. Ronaldo'nun bu hareketi Arap futbolseverler tarafından tepkiyle karşılanırken; maçın hakemi Michael Oliver, 38 yaşındaki futbolcuyu sarı kartla cezalandırdı.

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Cristiano Ronaldo'nun bu hareketi, sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı kullanıcılar, 'Ronaldo bir an kendisini güreş müsabakasında zannetti' ifadelerini kullandılar.

İŞTE RONALDO'NUN O ANLARI

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