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  4. Son dakika: Necati Ateş'in yorumuna tepki üstüne tepki yağıyor! 'Kurala göre olmayabilir ama bence penaltı çalmalıydı!'

Son dakika: Necati Ateş'in yorumuna tepki üstüne tepki yağıyor! 'Kurala göre olmayabilir ama bence penaltı çalmalıydı!'

08.11.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Kadıköy'de oynanan karşılaşma, sarı - lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol 55. dakikada Enner Valencia'nın penaltısından geldi. Maçta Fenerbahçeli Serdar Aziz'in kafasından seken topun eline çarpmasına penaltı kararı verilmemesine spor yorumcusu Necati Ateş'ten büyük tepki geldi. Ateş, "Kurala göre olmayabilir ama penaltı çalınmalıydı" dedi.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Hafta içinde Avrupa müsabakalarına çıkan iki takımın mücadelesi Kadıköy'de oynandı. Sarı - lacivertliler, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve puanını 29'a yükselterek liderliğini sürdürdü.

NECATİ ATEŞ'İN DEĞERLENDİRMELERİ

HAVA TOPU SONRASI PENALTI BEKLENTİSİ

HAVA TOPU SONRASI PENALTI BEKLENTİSİ

Müsabakanın 23. dakikasında Fenerbahçe ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrasında kamuoyunda tartışma yaşandı. Sivasspor'un rakip kaleye yüklendiği esnada hava topuna çıkan Serdar Aziz'in kafa vuruşu sonrasında top, milli futbolcunun eline çarptı.

GÖÇEK 'DEVAM' DEDİ

GÖÇEK 'DEVAM' DEDİ

Hakem Hüseyin Göçek, pozisyon sonrasında VAR'ı dinledi ve 'Penaltı yok' diyerek devam kararı verdi.

NECATİ ATEŞ'TEN TEPKİ GELDİ

NECATİ ATEŞ'TEN TEPKİ GELDİ

Göçek'in bu kararına TRT Spor yorumcusu Necati Ateş'ten tepki geldi. Ateş'in yorumlarını ise Fenerbahçeli taraftarlar eleştirdi. İşte o sözler...

"KAZANMAYI BİLDİ"

"KAZANMAYI BİLDİ"

"Bireysel perfomansalara baktığımızda Batshuayi sahada yoktu. Beklerden istediği katkıyı alamadı. Gol krallığında çok önde olan Valencia hiçbir şey yapmadı. Emre Mor performansından çok uzaktı. Bugün Fenerbahçe'nin 10 kişiyle kazanması çok önemliydi."

"BURADAN DÖNÜŞ KOLAY OLMAZ"

"BURADAN DÖNÜŞ KOLAY OLMAZ"

"Geçen senenin şampiyonu Trabzonspor ile 7 puan fark oluştu. Kimse 3 maç önemli değil demesin. Önümüzdeki hafta Trabzonspor Beşiktaş'a da kaybederse 4 maça çıkacak. Öyle de olursa artık dönemezsin. Buradan dönüş kolay olmaz. Taraftarı büyük katkı sağladı."

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