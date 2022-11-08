Son dakika: Necati Ateş'in yorumuna tepki üstüne tepki yağıyor! 'Kurala göre olmayabilir ama bence penaltı çalmalıydı!'

"BURADAN DÖNÜŞ KOLAY OLMAZ"

"Geçen senenin şampiyonu Trabzonspor ile 7 puan fark oluştu. Kimse 3 maç önemli değil demesin. Önümüzdeki hafta Trabzonspor Beşiktaş'a da kaybederse 4 maça çıkacak. Öyle de olursa artık dönemezsin. Buradan dönüş kolay olmaz. Taraftarı büyük katkı sağladı."