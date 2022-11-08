Son dakika: Necati Ateş'in yorumuna tepki üstüne tepki yağıyor! 'Kurala göre olmayabilir ama bence penaltı çalmalıydı!'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Hafta içinde Avrupa müsabakalarına çıkan iki takımın mücadelesi Kadıköy'de oynandı. Sarı - lacivertliler, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve puanını 29'a yükselterek liderliğini sürdürdü.
Müsabakanın 23. dakikasında Fenerbahçe ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrasında kamuoyunda tartışma yaşandı. Sivasspor'un rakip kaleye yüklendiği esnada hava topuna çıkan Serdar Aziz'in kafa vuruşu sonrasında top, milli futbolcunun eline çarptı.
Hakem Hüseyin Göçek, pozisyon sonrasında VAR'ı dinledi ve 'Penaltı yok' diyerek devam kararı verdi.
Göçek'in bu kararına TRT Spor yorumcusu Necati Ateş'ten tepki geldi. Ateş'in yorumlarını ise Fenerbahçeli taraftarlar eleştirdi. İşte o sözler...
"Bireysel perfomansalara baktığımızda Batshuayi sahada yoktu. Beklerden istediği katkıyı alamadı. Gol krallığında çok önde olan Valencia hiçbir şey yapmadı. Emre Mor performansından çok uzaktı. Bugün Fenerbahçe'nin 10 kişiyle kazanması çok önemliydi."
"Geçen senenin şampiyonu Trabzonspor ile 7 puan fark oluştu. Kimse 3 maç önemli değil demesin. Önümüzdeki hafta Trabzonspor Beşiktaş'a da kaybederse 4 maça çıkacak. Öyle de olursa artık dönemezsin. Buradan dönüş kolay olmaz. Taraftarı büyük katkı sağladı."