Son dakika: Nuri Şahin şoke oldu! 5 gollü Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Alanyaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Koka, 51. Lusamba ve 70. dakikada Doumbia kaydetti. Antalyaspor'un sayıları ise 57. ve 88. dakikalarda Haji Wright'tan geldi.

Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet hasreti son bulan Alanyaspor, puanını 12'ye yükseltti ve 11. sırada yer aldı. 6. yenilgisini alan Antalyaspor ise 7 puanla 17. sırada yer buldu.

Alanyaspor, gelecek hafta Galatasaray deplasmanına gidecek. Antalyaspor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.