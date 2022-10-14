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  4. Son dakika: Nuri Şahin şoke oldu! 5 gollü Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor...

Son dakika: Nuri Şahin şoke oldu! 5 gollü Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor...

14.10.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Akdeniz derbisine Bahçeşehir Okulları Stadyumu ev sahipliği yaparken, karşılaşma Alanyaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Alanyaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Koka, 51. Lusamba ve 70. dakikada Doumbia kaydetti. Antalyaspor'un sayıları ise 57. ve 88. dakikalarda Haji Wright'tan geldi.

Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet hasreti son bulan Alanyaspor, puanını 12'ye yükseltti ve 11. sırada yer aldı. 6. yenilgisini alan Antalyaspor ise 7 puanla 17. sırada yer buldu.

Alanyaspor, gelecek hafta Galatasaray deplasmanına gidecek. Antalyaspor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.

ALANYASPOR - ANTALYASPOR

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