SON DAKİKA: O transfere ulaşılamıyor! Fenerbahçeliler ayaklandı, ortalık karıştı "Haddinizi bilin"

Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, Ümraniyespor karşısında aldığı 1 puanla taraftarı üzse de ikinci hafta hata yapmayarak kendisini taraftara affettirmek istiyor. Sarı-Lacivertli ekipte transfer temasları da hız kesmeden devam ederken, Sarı-Lacivertli taraftarlar özellikle forvet bölgesine bir transfer yapılması için kulübe baskı yaparken, Başkan Ali Koç konuyla ilgil yaptığı açıklamada "Forvet en pahalı pozisyon. Maddi sıkıntı olunca, istediğinizi yapamazsınız. Transferin son döneminde çok farklı şeyler oluyor. Biz de onu bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

LİSTE HAYLİ KABARIK!

Sarı-Lacivertliler bu yönde çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, birçok oyuncu ile ismi anılmaya devam ediyor. Bu isimlerden olan ve Fenerbahçe ile ciddi şekilde anılan isimlerin başında gelen Maxi Gomez ile ilgili de oldukça dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

'FENERBAHÇE'YE İMZAYI ATTI'

İspanya'nın Valencia bölgesinde yerel televizyon ve radyo kanalı olan A Punt, Maxi Gomez'in Fenerbahçe'ye transferinin bittiğini aktarmıştı. Dün gece girilen haberde Maxi Gomez'in artık Valencia'nın oyuncusu olmadığı ifade edilirken Fenerbahçe'ye imza attığı belirtilmiş, Valencia ile Fenerbahçe arasında anlaşma sağlanan tutar konusunda bir bilgilendirmeye yer verilmemişti.

HABERİ SİLDİLER!

Bu haber Türkiye'de oldukça ses getirirken, Türk basınında da geniş yankı buldu. Ortaya atılan iddianın sosyal medyada da kısa sürede yayılması sonrası A Punt, haberi kaldırdı ve ilgili haberin sayfasına girmeye çalışanlar 'Sayfa Bulunamıyor' ekranıyla karşılaştı.

TARAFTAR ÇILGINA DÖNDÜ!

Sarı-Lacivertli taraftarlar yaşanan bu duruma oldukça tepki gösterirken, "Bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Haddinizi bilin" yorumlarında bulundu.

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