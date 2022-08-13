SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. SON DAKİKA: O transfere ulaşılamıyor! Fenerbahçeliler ayaklandı, ortalık karıştı "Haddinizi bilin"

SON DAKİKA: O transfere ulaşılamıyor! Fenerbahçeliler ayaklandı, ortalık karıştı "Haddinizi bilin"

13.08.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Şu ana kadar kadrosunu yaptığı 11 transferle güçlendiren Fenerbahçe'de transfer temasları sürüyor. Özellikle forvet bölgesine bir takviye daha yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler'de Başkan Ali Koç Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada transferin son dönemini işaret ederken, listede bulunan isimlerden Maxi Gomez için flaş bir gelişme yaşandı. Yaşanan bu durum Sarı-Lacivertli taraftarları oldukça kızdırdı. İşte detaylar...

Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, Ümraniyespor karşısında aldığı 1 puanla taraftarı üzse de ikinci hafta hata yapmayarak kendisini taraftara affettirmek istiyor. Sarı-Lacivertli ekipte transfer temasları da hız kesmeden devam ederken, Sarı-Lacivertli taraftarlar özellikle forvet bölgesine bir transfer yapılması için kulübe baskı yaparken, Başkan Ali Koç konuyla ilgil yaptığı açıklamada "Forvet en pahalı pozisyon. Maddi sıkıntı olunca, istediğinizi yapamazsınız. Transferin son döneminde çok farklı şeyler oluyor. Biz de onu bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

LİSTE HAYLİ KABARIK!

62ee09d266a97c92e444940a

Sarı-Lacivertliler bu yönde çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, birçok oyuncu ile ismi anılmaya devam ediyor. Bu isimlerden olan ve Fenerbahçe ile ciddi şekilde anılan isimlerin başında gelen Maxi Gomez ile ilgili de oldukça dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

'FENERBAHÇE'YE İMZAYI ATTI'

ssss

İspanya'nın Valencia bölgesinde yerel televizyon ve radyo kanalı olan A Punt, Maxi Gomez'in Fenerbahçe'ye transferinin bittiğini aktarmıştı. Dün gece girilen haberde Maxi Gomez'in artık Valencia'nın oyuncusu olmadığı ifade edilirken Fenerbahçe'ye imza attığı belirtilmiş, Valencia ile Fenerbahçe arasında anlaşma sağlanan tutar konusunda bir bilgilendirmeye yer verilmemişti.

HABERİ SİLDİLER!

Screenshot_3

Bu haber Türkiye'de oldukça ses getirirken, Türk basınında da geniş yankı buldu. Ortaya atılan iddianın sosyal medyada da kısa sürede yayılması sonrası A Punt, haberi kaldırdı ve ilgili haberin sayfasına girmeye çalışanlar 'Sayfa Bulunamıyor' ekranıyla karşılaştı.

TARAFTAR ÇILGINA DÖNDÜ!

764821-20986199-2560-1440

Sarı-Lacivertli taraftarlar yaşanan bu duruma oldukça tepki gösterirken, "Bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Haddinizi bilin" yorumlarında bulundu.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN ŞU ANA KADAR KADROSUNA KATTIĞI İSİMLER

ARAO
EMRE MOR
GUSTAVO HENRIQUE
LINCOLN HENRIQUE
TIAGO CUKUR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Valencia İspanya son dakika Jorge Jesus fenerbahçe son dakika transfer haberi son dakika transfer haberi fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntüler olay oldu

KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntüler olay oldu

SON DAKİKA: Akaryakıta bir zam daha! Önce motorin şimdi de benzin…

SON DAKİKA: Akaryakıta bir zam daha! Önce motorin şimdi de benzin…

Yıldız isim Okan Buruk'u şoke etti! 'Mertens varsa ben yokum'

Yıldız isim Okan Buruk'u şoke etti! 'Mertens varsa ben yokum'

Talih kuşu kondu! F.Bahçe'ye transferde G.Saray kıyağı

Talih kuşu kondu! F.Bahçe'ye transferde G.Saray kıyağı

O diyalog ortaya çıktı! Erce'ye tepkiler çığ gibi

O diyalog ortaya çıktı! Erce'ye tepkiler çığ gibi

Maç önü öyle bir şey yaptı ki! İşte Okan Buruk'un Mertens kararı

Maç önü öyle bir şey yaptı ki! İşte Okan Buruk'un Mertens kararı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Vücudu iflas ettiriyor! Ölümcül 10 hata

Vücudu iflas ettiriyor! Ölümcül 10 hata

2906 yılından geldiğini söyledi! İnsanlığı uyardı

2906 yılından geldiğini söyledi! İnsanlığı uyardı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Dalgınlığın bu kadarı! İşe giderken giyinmeyi unuttu

Dalgınlığın bu kadarı! İşe giderken giyinmeyi unuttu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.