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SON DAKİKA: Okan Buruk Giresunspor maçı öncesi öyle bir şey yaptı ki! İşte Galatasaray'ın Giresunspor maçı 11'i

13.08.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Ligde perdeyi Antalyaspor deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetle açan Galatasaray, ikinci hafta karşılaşmasında sahasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'da, taraftarları heyecanlandıran transferler Torreira ve Mertens'in ilk 11'de olup olmayacağı merak edilirken, Okan Buruk kararını verdi. Öte yandan karşılaşmaya az bir süre kala Buruk'tan flaş bir paylaşım geldi.

Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezonda, yeni hocası Okan Buruk ile şampiyoluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, lige Antalya deplasmanında alınan 3 puanla başlarken, 2. hafta mücadelesinde sahasında taraftarı ile buluşmaya hazırlanıyor. Karşılaşmadan mutlak galibiyet ile ayrılmak isteyen Sarı-Kırmızılı ekip 2'de 2 yaparak yoluna kayıpsız devam etmek isterken, Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk karşılaşma öncesi yaptığı paylaşımla taraftarları duygulandırdı.

''KAVUŞMA VAKTİ''

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Kişisel sosyal medya hesabından taraftarı selamladığı bir fotoğrafını paylaşan başarılı hoca, 'Kavuşma vakti. Hedef 23' notunu düştü. Galatasaray'ın resmi hesabı da bu gönderiye 'Yarını sabırsızlıkla bekliyoruz hocam' yorumunu ile cevap verdi. Hem Okan Buruk'un fotoğrafı hem de Galatasaray'ın yorumu kısa sürede büyük ilgi gördü.

LUCAS TORREIRA VE DRIES MERTENS OYNAYACAK MI?

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Son olarak kadrosuna Lucas Torreira ve Dries Mertens gibi yıldızları katan Galatasaray'da bu iki oyuncu maç kadrosunda yer alacak.

OKAN BURUK'TAN KARAR!

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Fizik ve kondisyon açısından Lucas Torreira ilk antrenmanda fark yaratırken, son derece hazır bir görüntü verdi. Teknik Direktör Okan Buruk'un Torreira'ya ikinci yarının önemli bir bölümünde, Mertens'e de son çeyrekte görev vermesi bekleniyor.

GALATASARAY'IN GİRESUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

MUSLERA
SACHA BOEY
NELSSON
ABDÜLKERİM BARDAKÇI
VAN AANHOLT
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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Giresunspor Lucas Torreira son dakika galatasaray galatasaray giresunspor mertens
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