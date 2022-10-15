Son dakika: Okan Buruk'tan maç sonunda hakem patlaması! "Yıllardır Galatasaray'ın hakkı yeniyor!", "Artık kötü niyet arıyorum!"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından adeta ateş püskürdü. Buruk; hakem Arda Kardeşler'i eleştirirken, takımının lehine bir penaltının verilmediğini dile getirdi. Deneyimli teknik adamın sözleri şu şekilde;

OKAN BURUK ATEŞ PÜSKÜRDÜ

"YETERSİZ VE TEHLİKELİ" "El pozisyonu vardı. Ancak VAR, Türkiye'de yine çalışmadığını ortaya koydu. Mevcut düzendeki VAR hakemleri yetersiz ve tehlikeli. Golümüz VAR'dan döndü. Ancak rakip ceza sahasında elle oynama da penaltı. Orta hakem uyarılmalıydı."

"YILLARDIR GALATASARAY'IN HAKKI YENİLİYOR" "Hakemlerle uğraşmaktan yorulduk. Yıllardır Galatasaray'ın hakkı yeniliyor."

"TÜRK FUTBOLUNUN EN BÜYÜK SIKINTISI" "Hakem atamaları, Galatasaray'ı sinir etmek için yapılıyor. Arda Kardeşler, Yaşar Kemal Uğurlu... Bunda artık kötü niyet arıyorum. Uzatma süresi... Kaleciye bir sarı kart bile çıkmadı. Türk futbolunun en büyük sıkıntısı hakemler! Bugün bir kez daha ortaya çıktı."

"ŞAMPİYONLUK İNANCIMIZ DEVAM EDİYOR" "Şampiyonluk yolunda aldığımız bir yara. Bunu en kısa sürede tedavi edeceğiz. Bizlere ve oyuncularıma güvensinler. Biz bundan etkilenmeyeceğiz. Şampiyonluk inancımız devam ediyor. Daha iyi oynamak için de çok çalışacağız."