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Son dakika: Okan Buruk'u çıldırtan hamle! Jesus'tan Galatasaray'a transfer çalımı

07.10.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Bu sezon Jorge Jesus ile dikkat çeken bir grafik yakalayan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri konumunda bulunan Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çeken Sarı-Lacivertli ekip, ocak transfer dönemi için de şimdiden kolları sıvarken flaş bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

Adama Traore

Adama Traore

İSP İspanya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Wolverhampton
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Hem UEFA Avrupa Ligi hem de Süper Lig'deki performansıyla taraftarlarını adeta mest eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Yeni hocası Jorge Jesus ile iyi bir uyum yakalayan Sarı-Lacivertli ekip, sezon başı yaptığı transferlerle de kadrosunu oldukça güçlendirirken, şampiyonluğa odaklanmış durumda...

YENİ TRANSFER TAKIMI SIRTLIYOR!

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Sezon başı kadrosunu Joao Pedro, Luan Peres, Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Joshua King, Bruma, Tiago Çukur, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, İrfan Can Eğribayat ve Michy Batshuayi ile güçlendiren Sarı Kanarya, şimdiye kadar kadrosuna kattığı bu isimlerin çoğundan beklentilerinin üzerinde bir katkı almayı başarırken, özellikle son saatlerde kadroya katılan golcü oyuncu Michy Batshuayi takımını sırtlamaya devam ediyor.

JESUS TALİMATI VERDİ!

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Ligde 7 maçta yalnızca 1 kez mağlubiyet yaşayan Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'da ise grubunda lider durumda bulunuyor. Portekizli hoca ile her geçen gün yükselen bir grafik gösteren Fenerbahçe, ocak ayında da kadrosunu güçlendirmek için girişimlere şimdiden başlarken, Jorge Jesus'un yönetimden 1-2 noktaya takviye istediği biliniyordu.

G.SARAY'A ÇALIM

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Özellikle sağ kanata ilk 11 oynayabilecek bir ismin katılmasını talep eden tecrübeli teknik adamın bu isteği sonrası, geçtiğimiz transfer döneminde Galatasaray'ın gündeminde olan, yıldız ismi aldığı iddia edildi.

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TRAORE BOMBASI PATLIYOR!

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Bu isim Galatasaray'ın kadrosuna katmayı çok istediği, 2018 yılında Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'a transfer olan ve geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Adama Traore için transfer çalışmalarına başladığı öne sürüldü. İlk temasın gerçekleştirildiği iddia edilen bu isim için Jorge Jesus'un da onay verdiği belirtildi.

Kulübü Wolves ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan İspanyol oyuncunun, bonservisiyle transfer edilmesi bekleniyor. İngiliz ekibi Wolverhampton'ın transfer için kolaylık sağlayacağı ve düşük bir bedelle Traore'ye bırakabileceği de gelen bilgiler arasında.

1.78 boyundaki Traore, bu sezon 6 maçta görev alırken, 1 gol katkısı verdi.

ADAMA TRAORE FOTOĞRAFLARI

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