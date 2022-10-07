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Son dakika: Galibiyet sonrası para yağdı, o rakamı duyan şoke oldu! Fenerbahçe'nin kasasına giren para...

07.10.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Avrupa'da mücadele eden 4 kulübümüz gruplardaki 3. hafta mücadelelerini tamamladı. Temsilcilerimizden yalnızca Fenerbahçe galibiyet elde ederken, Trabzonspor ve Sivasspor haftayı puansız kapattı. Başakşehir ise rakibi ile golsüz berabere kaldı. Alınan bu sonuçların ardından temsilcilerimizin Avrupa gelirleri de belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika: Galibiyet sonrası para yağdı, o rakamı duyan şoke oldu! Fenerbahçe'nin kasasına giren para...

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde heyecan 3. hafta mücadeleleri ile sürdü. Avrupa'da ülkemizi 4 kulüp temsil ederken, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe rakibi AEK'yı 2-0 mağlup ederken, Trabzonspor Monaco deplasmanından puansız ayrıldı. UEFA Konferans Ligi'ndeki iki temsilcimizden Başakşehir Rigas FS ile golsüz berabere kalırken, Sivasspor ise henüz 1. dakikasında öne geçtiği mücadeleden 4-3 mağlubiyetle ayrıldı.

Alınan bu sonuçların yankıları sürerken, kulüplerimizin Avrupa'dan elde ettiği gelirler de belli oldu.

FENERBAHÇE KASASINI DOLDURDU!

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UEFA Avrupa Ligi'nde grubunda 3. haftayı 7 puanla zirvede tamamlayan Fenerbahçe, kazanacağı para ödülünü 10 milyon avronun üzerine taşıdı. Sarı-lacivertliler, lige katılım bedeli olarak 3,63 milyon avro elde ederken, gruptaki 2 galibiyet ve 1 beraberliğin karşılığında 1,47 milyon avroluk geliri hanesine yazdırdı.

Katsayı klasmanında 11. sırada yer alan Fenerbahçe, bu performansıyla 2 milyon 904 bin avroluk gelir elde etti. Sarı-lacivertliler ayrıca kasasına market kaleminden de takribi 2,5 milyon avro koyacak. Tüm kalemler toplandığında Fenerbahçe'nin an itibarıyla kazancı, 10,5 milyon avroya ulaşmış durumda.

TRABZONSPOR'UN GELİRİ 13 MİLYON AVRO

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Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda ettiği için UEFA'nın 5 milyon avroluk dayanışma ödülünü almaya hak kazandı. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden bordo-mavililer, burada da 3,63 milyon avroluk katılım bedelini cebine koydu. Grupta tek galibiyeti bulunan Trabzonspor'un performans geliri 630 bin avroda kaldı.

Katsayı klasmanında 23. sıradaki konumuyla 1,32 milyon avro elde eden bordo-mavililer, market kaleminden de tıpkı Fenerbahçe gibi yaklaşık 2,5 milyon avro ödül alacak.

BAŞAKŞEHİR 4,9 MİLYON AVRO, SİVASSPOR 4,1 MİLYON AVRO

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, lige katılımından dolayı 2,94 milyon avro, performansıyla 1 milyon 166 bin avro ve katsayı sıralamasındaki yeriyle (15) 810 bin avro kazandı. Aynı ligde mücadele eden Sivasspor ise katılım bedeli olarak 2,94 milyon avro, gruptaki performansıyla 666 bin avro ve katsayı klasmanındaki yeriyle (21) 534 bin avroluk ödülün sahibi oldu.

BORCU KARŞILAMIYOR

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Söz konusu UEFA gelirleri, düşük bütçeli Anadolu kulüpleri için güzel bir kaynak olsa da "Dört büyükler" olarak nitelenen ve toplam borçları 1 milyar avroya yaklaşan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için çok düşük seviyede kalıyor.

4 BÜYÜKLERİN GEÇEN SEZONKİ GELİR, GİDER VE ZARAR TABLOSU:

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Beşiktaş;

Gelir Milyar: 1,151 Gider Milyar: 2,177 Zarar Milyar: 1,026 Zarar Milyon €: 58,6

Fenerbahçe:

Gelir Milyar: 1,465 Gider Milyar:2,301 Zarar Milyar: 0,836 Zarar Milyon €: 47,7

Galatasaray:

Gelir Milyar: 1,235 Gider Milyar: 1,994 Zarar Milyar: 0,759 Zarar Milyon €: 43,3

Trabzonspor:

Gelir Milyar: 0,929 Gider Milyar: 1,468 Zarar Milyar: 0,539 Zarar Milyon €: 30,8

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