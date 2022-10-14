SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Okan Buruk yıldız ismi kadroya almadı, Galatasaray taraftarı bayram etti! Patrick van Aanholt, Kayserispor'a karşı yok...

Son dakika: Okan Buruk yıldız ismi kadroya almadı, Galatasaray taraftarı bayram etti! Patrick van Aanholt, Kayserispor'a karşı yok...

14.10.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un kadro tercihi, sarı - kırmızılı futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün kafilede yer alıp almayacağına dair de soru işaretleri bulunuyordu. İki genç isim kadroya dahil edilirken, Patrick van Aanholt Kayseri'ye götürülmedi. Taraftarlar ise bu karara olumlu tepki verdi.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de topladığı 17 puanla 6. sırada yer alan Galatasaray, 10. hafta mücadelesinde Kayseri deplasmanına çıkacak. Sarı - kırmızılılarda kritik maç için 3 puan hedeflenirken, Kayseri'ye götürülecek olan kafile de merak ediliyordu.

KAMP KADROSU BELİRLENDİ

828222a1-629c-4fbc-abdf-40efcfa31baf

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı kamp kadrosunu belirledi ve sarı - kırmızılı kulüp açıklamayı yaptı.

KEREM VE YUNUS MERAKI

aa_20220911_28871683_28871679_kasimpasa_galatasaray_1

Resmi açıklama öncesinde performans düşüklüğü yaşayan Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün kafilede yer alıp almayacağı soru işaretleri arasında yer alıyordu. Buruk, iki futbolcuyu da kadroya dahil ederken sürpriz bir hamleye imza attı.

AANHOLT KAFİLEDE YOK

van_aanholt_maasiyla_6963f_800

Deneyimli çalıştırıcı, sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt'u Kayserispor maçı kamp kadrosuna almadı.

TARAFTARLAR SEVİNÇ YAŞADI

_e1e9e_800

Bu tercihin ardından taraftarlar büyük bir sevinç yaşarken, Aanholt'un devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edildi.

İŞTE TARAFTARLARIN TEPKİLERİ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Kerem Aktürkoğlu Patrick van Aanholt Yunus Akgün son dakika haberler galatasaray son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması

Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması

MasterChef yarışmacısı bakın kim çıktı! ''Resmen kurgu izliyoruz!''

MasterChef yarışmacısı bakın kim çıktı! ''Resmen kurgu izliyoruz!''

Eyvah eyvah! Dünya devleri göz korkuttu... İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Eyvah eyvah! Dünya devleri göz korkuttu... İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!

Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!

Herkesi duygulandırdı! Hakem, maç sonunda öyle bir şey yaptı ki...

Herkesi duygulandırdı! Hakem, maç sonunda öyle bir şey yaptı ki...

Yok artık Mertens! Oğluna vereceği Türk ismini açıkladı

Yok artık Mertens! Oğluna vereceği Türk ismini açıkladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Soğanları sadece bu şekilde uzun süre taze tutabilirsiniz

Soğanları sadece bu şekilde uzun süre taze tutabilirsiniz

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.