Son dakika: Okan Buruk yıldız ismi kadroya almadı, Galatasaray taraftarı bayram etti! Patrick van Aanholt, Kayserispor'a karşı yok...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de topladığı 17 puanla 6. sırada yer alan Galatasaray, 10. hafta mücadelesinde Kayseri deplasmanına çıkacak. Sarı - kırmızılılarda kritik maç için 3 puan hedeflenirken, Kayseri'ye götürülecek olan kafile de merak ediliyordu.

KAMP KADROSU BELİRLENDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı kamp kadrosunu belirledi ve sarı - kırmızılı kulüp açıklamayı yaptı.

KEREM VE YUNUS MERAKI

Resmi açıklama öncesinde performans düşüklüğü yaşayan Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün kafilede yer alıp almayacağı soru işaretleri arasında yer alıyordu. Buruk, iki futbolcuyu da kadroya dahil ederken sürpriz bir hamleye imza attı.

AANHOLT KAFİLEDE YOK

Deneyimli çalıştırıcı, sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt'u Kayserispor maçı kamp kadrosuna almadı.

TARAFTARLAR SEVİNÇ YAŞADI

Bu tercihin ardından taraftarlar büyük bir sevinç yaşarken, Aanholt'un devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edildi.