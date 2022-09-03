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Son dakika: Olaylar bitmiyor! TFF binasına saldırının ardından bu kez Galatasaray Adası'na ateş açıldı!

03.09.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, dün akşam saatlerinde Galatasaray Adası'na ateş açıldığını duyurdu. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Bu olaydan iki gün önce ise Türkiye Futbol Federasyonu binasına silahlı saldırıda bulunulmuştu. O olayda da herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştı.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray Kulübü'nden flaş bir açıklama geldi.

Sarı - kırmızılı kulüp, dün akşam saatlerinde Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldığını açıkaldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı kaydedildi.

TFF BİNASINA DA SALDIRI GERÇEKLEŞMİŞTİ

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Galatasaray Adası'na ateş açılmadan iki gün önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstanbul Riva'daki merkez binasına silahlı saldırıda bulunulmuştu. Saldırıda yaralanan olmadığı öğrenilmişti.

SALDIRGANLAR YAKALANMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına ateş açan kişiler yakalanmıştı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Öncelikle geçmiş olsun mesajlarımızı iletiyoruz. Bir yakın yerden 11 atış olduğunu değerlendiriyoruz. Boş kovan 11 adet var, 5 adet de isabet var binaya. Bu olayın zanlıları kısa süre içerisinde yakalandı." demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Zanlılar zil zurna sarhoş. Allah korumuş. İsabet alan yerleri gördük. Sarhoş olmasalar bu atışları profesyonel bir atış olarak değerlendirebilirdik!"

GALATASARAY ADASI'NA SİLAHLI SALDIRI

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