Son dakika: Olaylı Bursaspor - Amedspor maçının faturası açıklandı! Ev sahibine tarihi ceza...

Son dakika haberleri: TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 23. haftasında Bursaspor sahasında Amedspor ile karşı karşıya gelmişti. Karşılaşmada kazanan taraf; 2-1'lik skorla Bursaspor olurken, yeşil-beyazlı ekibin gollerini Çağatay Yılmaz ve Enver Cenk Şahin kaydetmişti. Amedspor'un tek golünü ise 89. dakikada Mehmet Gürkan Öztürk atmıştı. Öte yandan mücadelenin başlama düdüğü öncesi iki takım oyuncuları ısınmak için sahaya çıkarken, taraflar arasında gerginlik yaşanmıştı.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, olaylı maçla ilgili kararlarını açıkladı. Bursaspor'a 9 maçlık seyircisiz oynama cezası verildi.

İŞTE PFDK'NIN KARARLARI;

"BURSASPOR Kulübünün, 05.03.2023 tarihinde oynanan BURSASPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarları ile mensuplarının neden olduğu saha olayları ve talimatlara aykırı eylem nedeniyle FDT’nin 52/2., 46. ve 10/2. maddesi uyarınca 8 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü görevlisi AŞKIN DEĞİRMENCİ’nin, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü görevlisi AYBARS TÜRKKAN’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

İki takım oyuncuları arasında arbede yaşanırken, sosyal medyada saha ve tribünlerin karıştığı görüntüler paylaşılmıştı. Çıkan olayları engellemek için birçok görevli araya girmişti.

Maç öncesi renkleri yeşil beyaz olan Bursaspor tribünlerinde beyaz Toros ve 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın posterleri açılmıştı.

Karşılaşmada tribünlerden yabancı madde atılmaya devam ederken, çimin üzeri atılan maddelerle dolmuştu. 7. dakikada kaleci Cantuğ, başına isabet eden bir madde sonrası bir kez daha yerde kalmıştı ve karşılaşmanın hakemi Kutluhan Bilgiç sağlık görevlilerini oyuna davet etmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, karşılaşmada yaşanan olaylar sonrası yaptığı açıklamada, "Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." ifadelerini kullanmıştı.