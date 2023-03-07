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MHP lideri Devlet Bahçeli'den olaylı Bursaspor-Amedspor maçı için sert sözler! "Amed diye bir yer yoktur"

07.03.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan ve olaylara sahne olan Bursaspor-Amedspor karşılaşmasına dair Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. "Türkiye sokakta bulunmadı, tribünlerde kurulmadı." diyen Bahçeli, "Amedspor diye bir kulüpten bahsedilemeyecektir" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

MHP lideri Devlet Bahçeli'den olaylı Bursaspor-Amedspor maçı için sert sözler! "Amed diye bir yer yoktur"

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta 23’üncü haftasın oynanan Bursaspor-Amedspor maçında yaşananlar karşılaşmanın önüne geçmiş, maç öncesi iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşanmıştı. Yaşanan bu gerginlik tribünlere de yansırken, Bursaspor taraftarları maç boyunca Amedsporlu futbolculara tepki göstermiş, sahayı yabancı madde yağmuruna tutmuştu.

'BEYAZ TOROS' VE 'YEŞİL' POSTERİ

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Öte yandan Bursaspor tribünlerinde beyaz Toros ve 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın posterleri açılmıştı.

DEVLET BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMALAR

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Konuyla alakalı olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşurken, oldukça sert ifadeler kullandı.

"TÜRKİYE TRİBÜNLERDE KURULMADI"

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"Türkiye sokakta bulunmadı, tribünlerde kurulmadı." diyen Bahçeli, "Bursaspor-Diyarbakırspor arasında oynanan maç esnasında tribünlerden sallanan görsellerin yaşanan taşkınlıkların sporun ahlak ve doğasına bütünüyle aykırıdır." dedi.

"YOK HÜKMÜNDEDİR"

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Amedspor diye bir kulüpten bahsedilmeyeceğini dile getiren Bahçeli, "Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir. Diyarbakırspor'un Amedspor olarak isimlendirilmesi bizim nezdimizde yok hükmündedir." şeklinde konuştu.

"KÜRT KÖKENLİ KARDEŞİMLERİMLE İLİŞKİLENDİRİMLESİ CİNAYETTİR"

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"Çıkan olayların Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi bir defa cinayettir, rezalettir." diyen MHP lideri "Kürt kökenli kardeşlerim başkadır, huzur ve asayişimize kasteden şerefsizler başkadır. Türk ile Kürt arasına düşmanlık tohumu ekmeye çalışan kim varsa koparılması gereken çıban başıdır, kesilmesi gereken kanser hücresidir." dedi.

"KULAK VERİLMELİ"

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Bahçeli konuyla ilgili olarak son olarak, "Gelişmeler karşısında TFF'nin atıl ve aciz kaldığı, provakatif davranış sergilemediği hususunda yaygın kanaat ve görüşlere kulak verilmelidir." ifadelerini kullandı.

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