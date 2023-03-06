Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, Amedspor maçının devre arasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı!

TFF 2. Lig A Grubu 25. hafta mücadelesinde Bursaspor sahasında Amedspor'u konuk etti. Karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi ekip Bursaspor olurken, karşılaşmanın öncesi ve sonrasında yaşananlar gündeme bomba gibi düştü.

MAÇ ÖNÜ ORTALIK KARIŞTI

Karşılaşmayı yaklaşık 40 bin Bursaspor taraftarı takip ederken, konuk ekibin taraftarları güvenlik nedeniyle stadyumda yer alamadı. Saha dışında ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, maç öncesi iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı.

3 YÖNETİCİ UZAKLAŞTIRILDI

Bursaspor-Amedspor maçında, Bursasporlu taraftarlar "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartlarını açtı. Yaşanan olaylar sonrası 3'ü özel güvenlik görevlisi 7 kişinin gözaltına alındığı, sorumlu kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisinin de görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

KALP SPAZMI GEÇİRDİ!

Tüm bu olaylar yaşanırken, cezası sebebiyle yedek kulübesinde olmayan Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, maçın devre arasında kalp spazmı geçirdi. Hastaneye kaldırılan tecrübeli teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Amed maçının devre arasında rahatsızlanan teknik direktörümüz İsmail Ertekin’in sağlık durumu iyi olup kontrol amaçlı hastanede tutulmaktadır” ifadelerine yer verildi.

MAÇ SONUNDA DA GERGİNLİK YAŞANDI

Maç sonu futbolcular soyunma odasına girerken, tansiyon yeniden yükseldi. Amed Sportif Faaliyetler yöneticileri ve futbolcuları ile Bursaspor tribünleri arasında gerginlik yaşandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile gerginlik büyümeden yatıştırıldı. İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da, Amed Sportif Faaliyetler futbolcuları ve yöneticilerinin yanına gelerek, tansiyonun düşmesi için uyarılarda bulundu.

