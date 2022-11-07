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Son dakika: Ortalık bir anda karıştı! 'Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!'

07.11.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden ve derbi galibiyetiyle kara bulutları dağıtan sarı - kırmızılılarda Mauro Icardi'nin performansı maça damgasını vurmuştu. Karşılaşmada 2 gol kaydeden ve hat-trick şansı direkten dönen Arjantinli yıldızın 2 ay önce ayrıldığı eşi Wanda Nara'dan flaş açıklamalar geldi. Rapçi L-Gante ile aşk yaşadığını yalanlayan Nara, Galatasaray ile olan sözleşmesini de feshettiğini açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşma sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken, galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi kaydetti. Arjantinli yıldız, attığı gollerin yanı sıra oynadığı oyunla da taraftarlardan tam not aldı. Galatasaray'ın sezon başında transferi için uzun uğraşlar verdiği golcü oyuncu, sık sık aşk hayatıyla gündeme geliyordu.

WANDA NARA'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

ICARDI VE NARA AYRILMIŞTI

ICARDI VE NARA AYRILMIŞTI

Mauro Icardi, geçtiğimiz aylarda boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile ayrılmıştı.

YENİ AŞK İDDİALARI

YENİ AŞK İDDİALARI

Bu ayrılığın ardından Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile aşk yaşadığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

WANDA NARA DUYURDU

WANDA NARA DUYURDU

Wanda Nara, Canale 5 adlı İtalyan kanalında yaptığı açıklamalarla iddialara açıklık getirdi. L-Gante ile ilişkisi olmadığını söyleyen Nara, Galatasaray ile olan sözleşmesini ise feshettiğini açıkladı.

"ARA VERDİK AMA BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

"ARA VERDİK AMA BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

"İlişkimize iki aydır ara verdik. Ama onu seviyorum ve o benim için dünyadaki en önemli kişi."

"L-GANTE İLE İLGİLİ HABERLER YALAN"

"L-GANTE İLE İLGİLİ HABERLER YALAN"

"Rapçi L-Gante'nin yeni sevgilim olduğuna dair çıkan haberler ise doğru değil. Her şey birlikte yaptığımız işten sonra meydana gelen yanlış anlaşılmalardan kaynaklı."

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