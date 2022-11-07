Son dakika: Ortalık bir anda karıştı! 'Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!'

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşma sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken, galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi kaydetti. Arjantinli yıldız, attığı gollerin yanı sıra oynadığı oyunla da taraftarlardan tam not aldı. Galatasaray'ın sezon başında transferi için uzun uğraşlar verdiği golcü oyuncu, sık sık aşk hayatıyla gündeme geliyordu.
Mauro Icardi, geçtiğimiz aylarda boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile ayrılmıştı.
Bu ayrılığın ardından Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile aşk yaşadığına dair iddialar ortaya atılmıştı.
Wanda Nara, Canale 5 adlı İtalyan kanalında yaptığı açıklamalarla iddialara açıklık getirdi. L-Gante ile ilişkisi olmadığını söyleyen Nara, Galatasaray ile olan sözleşmesini ise feshettiğini açıkladı.
"İlişkimize iki aydır ara verdik. Ama onu seviyorum ve o benim için dünyadaki en önemli kişi."
"Rapçi L-Gante'nin yeni sevgilim olduğuna dair çıkan haberler ise doğru değil. Her şey birlikte yaptığımız işten sonra meydana gelen yanlış anlaşılmalardan kaynaklı."