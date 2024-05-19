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  4. SON DAKİKA: RAMS Park'ta Ali Koç ve yönetim sahaya çıktı! Işıklar kapatıldı, ortalık karıştı

SON DAKİKA: RAMS Park'ta Ali Koç ve yönetim sahaya çıktı! Işıklar kapatıldı, ortalık karıştı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.05.2024 22:35
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Son dakika... Galatasaray'ı 1-0 yenerek unutulmayacak bir zafere imza atan Fenerbahçe'de karşılaşmanın ardından Başkan Ali Koç stada gelirken Sarı-Lacivertliler tekrar sahaya çıktı. Bu hamle sonrası RAMS Park'ta ışıklar kapatıldı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek uzun yıllar unutulmayacak bir zafere imza atan Fenerbahçe'de karşılaşmanın ardından Başkan Ali Koç Rams Park'a geldi.

Canlı Skor

FENERBAHÇE SAHAYA ÇIKTI

FENERBAHÇE SAHAYA ÇIKTI

Ali Koçun Rams Park'a gelmesinin ardından, Sarı-Lacivertliler sahaya tekrar çıkarken tribünlerde bulunan Fenerbahçeli taraftarlarla galibiyeti kutladı.

RAMS PARK'TA IŞIKLAR KAPANDI

RAMS PARK'TA IŞIKLAR KAPANDI

Yaşanan bu durumun ardından RAMS Park'ta ışıklar kapandı. Işıklarının kapanması sonrası akıllara 2011-12 sezonunda Kadıköy'de şampiyonluk kupasını kaldırırken, stat ışıklarının kapatılması geldi.

STADYUMDA MÜZİK AÇILDI

STADYUMDA MÜZİK AÇILDI

Stadyum yönetimi, tezahüratlar üzerine boş stadyumda müzik sesini açtı.

GALATASARAYLI İDARECİLER SAHAYA GİRDİ

GALATASARAYLI İDARECİLER SAHAYA GİRDİ

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ile Ali Koç sahada birbirine girdi. İki taraf arasında gerginlik çıktı. Polis güçleri olaya müdahale etti.

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Ali Koç son dakika fenerbahçe galatasaray Rams Park
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