SON DAKİKA: RAMS Park'ta Ali Koç ve yönetim sahaya çıktı! Işıklar kapatıldı, ortalık karıştı

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek uzun yıllar unutulmayacak bir zafere imza atan Fenerbahçe'de karşılaşmanın ardından Başkan Ali Koç Rams Park'a geldi.
Ali Koçun Rams Park'a gelmesinin ardından, Sarı-Lacivertliler sahaya tekrar çıkarken tribünlerde bulunan Fenerbahçeli taraftarlarla galibiyeti kutladı.
Yaşanan bu durumun ardından RAMS Park'ta ışıklar kapandı. Işıklarının kapanması sonrası akıllara 2011-12 sezonunda Kadıköy'de şampiyonluk kupasını kaldırırken, stat ışıklarının kapatılması geldi.
Stadyum yönetimi, tezahüratlar üzerine boş stadyumda müzik sesini açtı.
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ile Ali Koç sahada birbirine girdi. İki taraf arasında gerginlik çıktı. Polis güçleri olaya müdahale etti.