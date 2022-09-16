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Son dakika: Rennes - Fenerbahçe maçında Jorge Jesus'u çıldırtan olay! Tribüne döndüğü anda zor tuttular...

16.09.2022 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında Fransa'nın Rennes takımına konuk oldu. Roazhon Park'ta oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. 2-0'dan geri dönen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, golün ardından Fransız ekibinin taraftarlarıyla tartıştı. Kendisine sözlü şekilde sataşılan Jorge Jesus, aynı şekilde karşılık verince ortalık karıştı.

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta mücadelesinde Rennes, Fenerbahçe'yi konuk etti. Tansiyonun oldukça yüksek olduğu müsabakada sarı - lacivertliler, 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe'ye 1 puanı getiren golü 90+2. dakikada penaltıdan Enner Valencia kaydetti.

SAHA BİR ANDA KARIŞTI

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Ekvadorlu yıldızın golünün ardından saha bir anda karıştı. Valencia, Rennes takımındaki oyuncular ile sert bir tartışmaya girerken, gözler bir anda Jorge Jesus'a çevrildi.

JORGE JESUS TRİBÜNE YÖNELDİ

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Portekizli çalıştırıcı, skorun 2-2'ye gelmesinin ardından büyük bir sevinç yaşadı ancak bu sevinci yarıda bırakarak Rennes tribününe yöneldi.

AYNI ŞEKİLDE KARŞILIK VERDİ

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Jesus, kendisine sözlü bir şekilde sataşılınca adeta çileden çıktı ve tribüne aynı şekilde jest ve mimiklerle karşılık verdi.

YARDIMCILARI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

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Eliyle tribünü gösteren ve bir şeyler söyleyen deneyimli çalıştırıcı, avuç içiyle birkaç kez boğazına dokundu ve sinirli bir şekilde Rennes taraftarlarına "Bağırma, aşağı gel" şeklinde bir harekette bulundu. Bu sırada Jesus'un yardımcılarının tecrübeli teknik direktörü sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

TARAFTARDAN DESTEK

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Görüntüler Exxen'den alınmıştır

Jorge Jesus'un bu hareketi sonrasında sosyal medyadaki sarı - lacivertli taraftarlar Portekizli çalıştırıcıya büyük destek verirken, Rennes cephesine tepki gösterdi.

"NORMAL DEĞİL"

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Maç sonunda konuşan Jorge Jesus, saha içinde rakip taraftarlar ile yaşanan gerginlik için "Tribünden bir taraftarın, Fenerbahçe yedek kulübesine bir şey söylemesi normal değil ama bunlar olabiliyor. Tepki gösterdiğim şey buydu." ifadelerini kullandı.

RENNES - FENERBAHÇE

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