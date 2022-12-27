Son dakika: Resmi açıklama bile gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan herkese ters köşe! Al Nassr'a imza atacak derken eski takımına gidiyor...

RESMİ AÇIKLAMA BİLE GELMİŞTİ

Hatta Al Nassr Sportif Direktörü Marcelo Salazar'dan transfere ilişkin, "Yıl sonuna kadar olayların nasıl gelişeceğini bekleyip görelim. Gördüğünüz gibi bu, sadece kulüp için değil, ülke ve dünya futbolu için de çok büyük bir müzakere. Görüşmeler hala devam ediyor. Çok yüksek rakamlardan söz ediyoruz. Cristiano Ronaldo'nun futbol tarihinin en iyilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Bir sporcu olarak, kazanma azmiyle bana her zaman örnek oldu. Bir Portekiz vatandaşı olarak, onu her zaman destekliyordum. Ancak yakın zamanda neler olacağı ortaya çıkacak." açıklaması gelmişti.