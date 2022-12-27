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  4. Son dakika: Resmi açıklama bile gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan herkese ters köşe! Al Nassr'a imza atacak derken eski takımına gidiyor...

Son dakika: Resmi açıklama bile gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan herkese ters köşe! Al Nassr'a imza atacak derken eski takımına gidiyor...

27.12.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Futbolseverler, FIFA Dünya Kupası'ndan önce Manchester United tarafından sözleşmesi feshedilen Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin hangi takım olacağını merakla bekliyor. Dünyaca ünlü futbolcu için en ciddi adayın Al Nassr olduğu ortaya çıkmıştı. Suudi Arabistan ekibine yakın olduğu öne sürülen ve görüşmelerin sürdüğü açıklanan Ronaldo'dan herkesi ters köşe yapan bir hamle geldi: Real Madrid!

Son dakika haberleri: Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde verdiği röportajla futbol gündemine damgasını vuran, kulübü Manchester United'ı ihanet ile suçlayan ve teknik direktör Erik ten Hag'a saygı duymadığını söyleyen Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi feshedilmişti. Bonservisini eline alan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

RONALDO'DAN HERKESE TERS KÖŞE

KESİN GÖZÜYLE BAKILIYORDU

KESİN GÖZÜYLE BAKILIYORDU

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'ın ciddi şekilde ilgilendiği ve görüşmelerini sürdürdüğü Cristiano Ronaldo'nun ocak ayında imza atmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

RESMİ AÇIKLAMA BİLE GELMİŞTİ

RESMİ AÇIKLAMA BİLE GELMİŞTİ

Hatta Al Nassr Sportif Direktörü Marcelo Salazar'dan transfere ilişkin, "Yıl sonuna kadar olayların nasıl gelişeceğini bekleyip görelim. Gördüğünüz gibi bu, sadece kulüp için değil, ülke ve dünya futbolu için de çok büyük bir müzakere. Görüşmeler hala devam ediyor. Çok yüksek rakamlardan söz ediyoruz. Cristiano Ronaldo'nun futbol tarihinin en iyilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Bir sporcu olarak, kazanma azmiyle bana her zaman örnek oldu. Bir Portekiz vatandaşı olarak, onu her zaman destekliyordum. Ancak yakın zamanda neler olacağı ortaya çıkacak." açıklaması gelmişti.

Manchester United ile Ronaldo'nun yollarını ayırması sonrasında Real Madrid'den Santiago Bernabeu Stadyumu paylaşılmış ve "Ev" emojisi kullanılmıştı. Bu paylaşım, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'e geri döneceği şeklinde yorumlanmıştı.

HAYRANLARINI HEYECAN SARDI

HAYRANLARINI HEYECAN SARDI

Bonservisi elinde olan ve çalışmalarını Real Madrid tesislerinde sürdüren Cristiano Ronaldo ile ilgili gündeme gelen iddia yıldız ismin hayranlarını heyecanlandırdı.

REAL MADRID DEVREDE

REAL MADRID DEVREDE

TNT Sports, İspanya La Liga devi Real Madrid'in Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek istediğini yazdı.

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