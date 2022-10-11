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Son dakika: Resmi açıklama geldi! Cristiano Ronaldo ve Galatasaray...

11.10.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın ikinci başkanı Metin Öztürk, yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Sarı - kırmızılı takımın Cristiano Ronaldo'yu gündeminde tuttuğu ve transfer edeceğine dair iddialar bir süredir konuşuluyordu. Metin Öztürk, Portekizli yıldızla ilgili konuştu. Galatasaray taraftarlarının merakla beklediği transfer gelişmesi için Öztürk, "Ronaldo transferinden önce sistemi ve planlı olmayı konuşmalıyız." dedi.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunu şampiyon olarak tamamlamak isteyen ve bu hedef doğrultusunda yaz transfer döneminde birçok önemli ismi kadrosuna katan Galatasaray'da gündeme son olarak Cristiano Ronaldo ismi gelmişti. Erden Timur'un 'İnsan hayallerine sınır çizmemeli' açıklamasının ardından taraftarları heyecan sarmıştı.

RONALDO İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

METİN ÖZTÜRK İLK KEZ KONUŞTU

METİN ÖZTÜRK İLK KEZ KONUŞTU
Galatasaray'ın ikinci başkanı Metin Öztürk, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu ve Cristiano Ronaldo transferi için ilk kez konuştu.

"AVRUPA'DA BAŞARI HEDEFLİYORUZ"

"AVRUPA'DA BAŞARI HEDEFLİYORUZ"
"Galatasaray, Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden en önemli markalardan biridir. Bu sene ligde şampiyon olmak ve sonrasında Avrupa'da başarılı olmayı hedefliyoruz."

"RONALDO'DAN ÖNCE..."

"RONALDO'DAN ÖNCE..."
"Cristiano Ronaldo transferinden önce sistemi ve planlı olmayı konuşmalıyız."

"GEÇMİŞ TEKNİK HEYET BİR DOSYA BİLE BIRAKMADI"

"GEÇMİŞ TEKNİK HEYET BİR DOSYA BİLE BIRAKMADI"
"Göreve geldiğimizde bir planlama yoktu. Bundan önceki teknik heyet, bize bir dosya dahil hiçbir şey bırakmamıştı. Buna rağmen kısa sürede transferlerimizi yaptık."

"ŞAMPİYONLUKTAN EMİNİZ"

"ŞAMPİYONLUKTAN EMİNİZ"
"Okan hocamıza da futbolcularımıza da güveniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyon olacağımızdan eminiz."
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