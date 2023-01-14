Son dakika: Rıdvan Dilmen canlı yayında esti gürledi! Konyaspor - Beşiktaş maçı sonunda Şenol Güneş'e sert sözler! 'Antrenör falan değildir!'

Son dakika haberleri: Konyaspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi. Konya Medaş Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Cenk Tosun ve 90+5. dakikada Josef de Souza kaydetti.
Bu skorun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 32'ye yükseltti ve 5. sırada yer buldu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ilk 11'de yer verdiği Romain Saiss'i orta sahada görevlendirmesi, sosyal medyada oldukça konuşulmuştu. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de Güneş'in bu hamlesini TV 8,5'ta değerlendirdi ve tecrübeli teknik adamı eleştirdi. İşte Dilmen'in sözleri...
"Puan farkı hala çok fazla ancak böyle bir oyunla kazanmak çok önemli. Oyunun önemli bir bölümünü kontrol eden Konyaspor'du. Kazanan her zaman haklıdır ancak Beşiktaş hakkında bugün iyi konuşamayacağım. Şenol Güneş, takımın 1 saatini boşa harcadı."
"Hocanın istediği sistem 4-2-3-1, Saiss asla orta saha oynamaz. İngiltere'de de onu orta saha oynatan hoca kimse antrenör falan değildir o! Romain Saiss'ı özellikle de ikili orta sahadan biri yapan teknik adamı ben beğenmem."
"Şenol Güneş'in nereden aklına geldi Saiss'ı orta saha oynatmak, nerede aklına geldi Gedson'u sağ kenara atmak gerçekten bilmiyorum. Oyunu getiren düzene bakın, herkes kendi pozisyonunda oynuyordu. Maçın ilk 59 dakikası boşuna gitti Beşiktaş için."