Son dakika: Rıdvan Dilmen canlı yayında esti gürledi! Konyaspor - Beşiktaş maçı sonunda Şenol Güneş'e sert sözler! 'Antrenör falan değildir!'

"TAKIMIN 1 SAATİNİ BOŞA HARCADI"

"Puan farkı hala çok fazla ancak böyle bir oyunla kazanmak çok önemli. Oyunun önemli bir bölümünü kontrol eden Konyaspor'du. Kazanan her zaman haklıdır ancak Beşiktaş hakkında bugün iyi konuşamayacağım. Şenol Güneş, takımın 1 saatini boşa harcadı."