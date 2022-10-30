SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak kehanet!

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 5-2 gibi net bir skorla kazandığı İstanbulspor galibiyetinin yankıları sürüyor. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen TV 8.5 ekranlarında karşılaşmay dair değerlendirirken, tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus ile yoluna doludizgin devam eden Sarı-Lacivertliler için çok konuşulacak bir kehanette bulundu. İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN YORUMLARI

"Ali Koç sezon başında oyunculara Jesus'u getirerek 'Sizin feriştahınızı yönetti bu adam' mesajını vermek istedi. Geçtiğimiz sezonki başarıya rağmen yüksek prfoil bir teknik direktör getirerek oyunculara mesaj verdi."

"Fenerbahçe maçını izlerken ihtiyaçlarınızı bir an önce karşılamanız gerekiyor. Her an her şeyi yapabiliyor çünkü bu takım."

"Altay yıllardır çizgi kalecisi olduğu için savunma arkasına atılan toplarda tedirginlik yaşıyor. Yaptığı 2 penaltının da bu tedirginlikte etkisi var tabii. Sezon başındaki Altay 2 golde de doğru kararı verirdi."

"Abartmadan söylüyorum; 103 gollü 88-89 sezonunun bir benzerini izliyoruz bu sezon. Dünya Kupası arasına girildiğinde Fenerbahçe'nin şampiyonluk rakipleri ile arasında 5 ile 10 puan olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe haftaya Sivas maçını kazanırsa Beşiktaş ve Galatasaray ile arasında 7-8 puan fark olabilir."