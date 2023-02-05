SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen, Galatasaray Trabzonspor maçının ilk yarısı sonrası iki takım taraftarını da kızdırdı!

Süper Lig'de heyecan 23. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 23. haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Galatasaray sahasında son şampiyon Trabzonspor'u konuk etti.
Karşılaşmanın 13. saniyesinde Galatasaray'ın büyük hatası sonrasında rakibi karşısında 1-0 öne geçen bordo-mavililer büyük sevinç yaşarken, Galatasaray bu gole 18. dakikada Mertens ile yanıt verdi.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, Rıdvan Dilmen TV 8.5 ekranlarında zorlu karşılaşmayı değerlendirdi.
Kaliteyi çok düşük buldum. Bugün zaten oyun belki son bölüm gibi gidecekti ama 0-0 başlar bizim bildiğimiz maçlar 1-0 başladı. Galatasaray'ın daha fazla risk almaya Trabzonspor'un da 1-0'ın avantajıyla daha iyi niyetli oynamaya çalıştır.
Galatasaray beklenen kadroyla çıktı, bence Abdullah Avcı bugün öylesine bir skorla kazanmak istiyor ki, ilk kez böyle bir 11 ile çıktı.
Bugün Trabzon takımı şampiyonluk yarışında olmak için değil prestij için oynuyor. Gol Galatasaray'ın temposunu arttırmasını sağladı. Çok net pozisyonlar olmasa da çok sürpriz bir oldu. Kimse beklemiyordu.
İlk 20 dakikada 1-1 yakalanınca oyun normale döndü. İki takım da çok riskli oynadı. Savunma oyuncularının çok dikkatli olması lazım.
İlk yarı kayda değer çok bir şey yoktu. Tabii ki Galatasaray'ın da bugün kazanıp en yakın rakibine 9 ve ikili averajda üstünlük sağlamak istiyor.