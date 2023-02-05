Trabzonspor Galatasaray karşısında 12. saniyede öne geçti! Taraftarlar dondu kaldı! Tarihte bir ilk...

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada ilk düdüğün üzerinden yalnızca 12. saniye geçmişti ki Trabzonspor zorlu rakibi karşısında golü buldu.

12. SANİYEDE GERİYE DÜŞTÜLER

Başlama vuruşu sonrası top Galatasaray kalecisi Muslera'ya kadar gelirken, tecrübeli file bekçisi Torreira'ya pasını verdi. Torreira, tekrar Muslera'ya dönmek isterken pası kısa düştü ve Abdülkadir Ömür araya girdi. Abdülkadir, müsait durumdaki Maxi Gomez'e pasını verdi ve Uruguaylı oyuncu boş kaleye topu gönderdi.

EN ERKEN GOL

Trabzonspor attığı bu golle Süper Lig'in tarihinde Galatasaray'a karşı attığı en erken golü kaydetmiş oldu.

