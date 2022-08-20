Son dakika: Rıdvan Dilmen'in Ümraniyespor - Galatasaray maçı sonrası yaptığı Pep Guardiola yorumu olay yarattı! "Lanetliyorum!"

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında çıktığı Hangikredi Ümraniyespor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından TV 8,5'ta yorumlarda bulundu.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın galibiyetinin ardından yaptığı değerlendirmelerle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü spor yorumcusu; geriden oyun kurma sistemiyle oynayan takımları eleştirirken, İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'ya tepki gösterdi.

DİLMEN'İN YORUMLARI ŞU ŞEKİLDE;

"KİM ÇIKARDIYSA LANETLİYORUM"

"Bundan sonra her hafta söyleyeceğim. Başta Guardiola olmak üzere bu arkadan oyunu başlatmayı kim çıkardıysa lanetliyorum yani. Teknik direktörler, 'Bireysel hatadan gol yedik' diyor mesela. Bunu yaparsan gol yersin zaten."

"SEMİH ŞENTÜRK GİBİ"

"Okan Buruk'un Gomis'le başlamaması lazım Trabzon'da. 90 dakika oynayamaz ama yedeklerden etki gösterebilir Fenerbahçe'de Semih Şentürk gibi. Kazımcan sol tarafta oynayabilir. Üç maçta Galatasaray iyi futbol oynamadı. 1-0 kazanarak sezona başlaması önemli üç puanla. Mertens sezon başına katılmasa da fiziksel olarak kendisini gösterdi. 0-0 giden oyunda Mertens girdi ihtiyacım var dedi hoca. Seyirci ve takım devreye girdi. Mertens'in etkisiyle başka oldu."

"GOMIS Mİ, SEFEROVIC Mİ DERSEN SEFEROVIC DERİM"

"Galatasaray'ın orta saha problemi yok. Seferovic biraz havalar serinleyince biraz daha toparlayacaktır. Maça Gomis mi Seferovic mi desen Seferovic derim. Nelsson ve Abdülkerim'i ikinci yarı da orta alana kadar gördük. Mertens girince beklerde oyuna girmiş oldu."

"BAŞARISIZLIKTA AKLA TERİM GELİR"

"Fatih Terim baskısı Okan Buruk'a olur. Başarısızlıkta akla gelir hemen. Taraftar isteyebilir Terim'i. Sergen'e şampiyonluğa rağmen üç ay dayanamadı Beşiktaş. Beşiktaş tümden yeni bir takım taraftarın biraz daha sabretmesi lazım. Galatasaray yeni kadrosu var onlarında sabretmesi lazım. Fenerbahçe 25 yıl sonra başka bir formata geçti onların daha da sabır göstermesi lazım. Crespo tercihini yanlış bulmuyorum ama Lemos konusunda öyle düşünmüyorum."