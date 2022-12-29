Son dakika: Rıdvan Dilmen, Sivasspor - Galatasaray maçından sonra çıldırdı! 'Bunlar adil değil', 'Trabzonspor'u ben şampiyon yaptım diyorlar!'

"MATEMATİK DEĞİL"

"Vereceğiniz karar matematik değil bir şey değil arkadaş. Faul varsa çalacaksın, yoksa çalmayacaksın bu kadar basit. Spiker bile anlamadı ne olduğunu, 20 dakika sonra 'Ofsayt de geç' dediler herhalde ona da."