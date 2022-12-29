Son dakika: Rıdvan Dilmen, Sivasspor - Galatasaray maçından sonra çıldırdı! 'Bunlar adil değil', 'Trabzonspor'u ben şampiyon yaptım diyorlar!'

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz atarken; sarı - kırmızılılar, 2022 yılını lider bitirmeyi garantiledi. Karşılaşmanın ardından ise Sivasspor camiası isyan etti.
Mücadelenin 50. dakikasında Ulvestad ile ağları sarsan Sivasspor'un golü, 5 dakikalık VAR kontrolü sonrasında iptal edildi.
Hakem Erkan Özdamar'ın verdiği kararın nedeni hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamazken, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den flaş bir değerlendirme geldi.
TV 8,5'ta konuşan Dilmen, hakem camiası ve karşılaşma için çok ağır ifadeler kullandı. İşte o sözler...
"Sivasspor'un iptal olan golünde ne olduğunu kimse anlamadı. Bence Erkan Özdamar bile bilmiyor ne olduğunu. VAR'ın başına gitti ve öyle bir karar verdi."
"Vereceğiniz karar matematik değil bir şey değil arkadaş. Faul varsa çalacaksın, yoksa çalmayacaksın bu kadar basit. Spiker bile anlamadı ne olduğunu, 20 dakika sonra 'Ofsayt de geç' dediler herhalde ona da."