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Son dakika: Rıdvan Dilmen, Sivasspor - Galatasaray maçından sonra çıldırdı! 'Bunlar adil değil', 'Trabzonspor'u ben şampiyon yaptım diyorlar!'

29.12.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti ve 2022 yılını lider kapatmayı garantiledi. Sarı - kırmızılılar, galibiyetin coşkusunu yaşarken Sivasspor camiası isyan etti. Ev sahibi ekibin 50. dakikada iptal edilen golü ile ilgili spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den de çok sert yorumlar geldi. Dilmen'in yorumları sosyal medyanın gündemine oturdu...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz atarken; sarı - kırmızılılar, 2022 yılını lider bitirmeyi garantiledi. Karşılaşmanın ardından ise Sivasspor camiası isyan etti.

RIDVAN DİLMEN'DEN OLAY SÖZLER

Mücadelenin 50. dakikasında Ulvestad ile ağları sarsan Sivasspor'un golü, 5 dakikalık VAR kontrolü sonrasında iptal edildi.

Hakem Erkan Özdamar'ın verdiği kararın nedeni hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamazken, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den flaş bir değerlendirme geldi.

TV 8,5'ta konuşan Dilmen, hakem camiası ve karşılaşma için çok ağır ifadeler kullandı. İşte o sözler...

"KİMSE ANLAMADI"

"KİMSE ANLAMADI"

"Sivasspor'un iptal olan golünde ne olduğunu kimse anlamadı. Bence Erkan Özdamar bile bilmiyor ne olduğunu. VAR'ın başına gitti ve öyle bir karar verdi."

"MATEMATİK DEĞİL"

"MATEMATİK DEĞİL"

"Vereceğiniz karar matematik değil bir şey değil arkadaş. Faul varsa çalacaksın, yoksa çalmayacaksın bu kadar basit. Spiker bile anlamadı ne olduğunu, 20 dakika sonra 'Ofsayt de geç' dediler herhalde ona da."

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