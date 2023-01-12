Son dakika: Şaka değil gerçek! Dünyaca ünlü yıldız, Fenerbahçe'ye önerildi! Liverpool'u 30 yıl sonra şampiyon yapan isimlerdendi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup olan ve zirvenin 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe, gelecek hafta oynanacak olan Gaziantep FK maçıyla birlikte moral bulmak istiyor. Hazırlıklarına ara vermeden başlayan sarı - lacivertlilerde yeni bir seri yakalama hedefi belirlenirken, gözler de transfere çevrilmiş durumda...