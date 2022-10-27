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Son dakika: 'Şampiyonluk hamlesi!' Cengiz Ünder, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yani adresi...

27.10.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Futbolda Dünya Kupası arasına kısa bir süre kala takımlar transfer arayışlarını sıklaştırdı. Spor Toto Süper Lig'de 18 puanla 8. sırada yer alan Galatasaray'ın gündemine Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'da mutsuz olduğu iddia edilen Cengiz Ünder geldi. Sarı - kırmızılıların sezon başında da istediği Ünder ile bu kez sözlü olarak iletişime geçti. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Dünya futbolunda liglere ara verilmesine kısa bir süre kala ekipler kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Yaz transfer döneminde birçok önemli futbolcuyu kadrosuna katan ve adından söz ettiren Galatasaray, Cengiz Ünder'i de transfer etmek istemiş ancak imza gerçekleşmemişti. Galatasaray ve Cengiz Ünder için sıcak bir gelişme daha yaşandı.

GALATASARAY'IN HEDEFİ CENGİZ ÜNDER

TRANSFERİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

TRANSFERİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen ve mutsuz olduğu iddia edilen milli futbolcu Cengiz Ünder'le ilgilendiği iddia edildi. Galatasaray - Cengiz Ünder transferinin tüm detayları ise ortaya çıktı.

SÖZLÜ KONUŞULDU

SÖZLÜ KONUŞULDU
Ajansspor'un haberine göre; Galatasaraylı yetkililer, Cengiz Ünder'i transfer listesine ekledi ve sözlü bir konuşma oldu.

10-15 MİLYON EURO

10-15 MİLYON EURO
Marsilya'nın göndermeye sıcak bakmadığı Ünder için belirlediği bonservis bedelinin ise 10-15 milyon euro bandında olduğu ifade edildi.

GALATASARAY'IN FORMÜLÜ

GALATASARAY'IN FORMÜLÜ
Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle transferi gerçekleştireceği ve devre arasında bu işi bitirmek istediği aktarıldı.

YILLIK 3 MİLYON EURO

YILLIK 3 MİLYON EURO
Marsilya ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, Fransız ekibinden yıllık 3 milyon Euro kazanıyor.
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