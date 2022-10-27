Son dakika: 'Şampiyonluk hamlesi!' Cengiz Ünder, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yani adresi...

Son dakika haberleri: Dünya futbolunda liglere ara verilmesine kısa bir süre kala ekipler kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Yaz transfer döneminde birçok önemli futbolcuyu kadrosuna katan ve adından söz ettiren Galatasaray, Cengiz Ünder'i de transfer etmek istemiş ancak imza gerçekleşmemişti. Galatasaray ve Cengiz Ünder için sıcak bir gelişme daha yaşandı.

GALATASARAY'IN HEDEFİ CENGİZ ÜNDER

TRANSFERİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen ve mutsuz olduğu iddia edilen milli futbolcu Cengiz Ünder'le ilgilendiği iddia edildi. Galatasaray - Cengiz Ünder transferinin tüm detayları ise ortaya çıktı.

SÖZLÜ KONUŞULDU Ajansspor'un haberine göre; Galatasaraylı yetkililer, Cengiz Ünder'i transfer listesine ekledi ve sözlü bir konuşma oldu.

10-15 MİLYON EURO Marsilya'nın göndermeye sıcak bakmadığı Ünder için belirlediği bonservis bedelinin ise 10-15 milyon euro bandında olduğu ifade edildi.

GALATASARAY'IN FORMÜLÜ Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle transferi gerçekleştireceği ve devre arasında bu işi bitirmek istediği aktarıldı.