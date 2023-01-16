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Son dakika: 'Şampiyonluk transferi!' Galatasaray devreye girmişti, Barcelona'nın yıldızı kararını verdi! Taraftarlara büyük müjde...

16.01.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek puanını 42'ye yükselten ve liderliğini sürdüren Galatasaray'da ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte gözler yapılacak olan takviyelere çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda harekete geçen sarı - kırmızılı yönetimin gündemine Barcelona'dan Memphis Depay gelmişti. Hollandalı yıldız ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayaspor'u 4-0 mağlup etmiş ve üst üste 8. galibiyetini alarak 42 puanla liderliğini perçinlemişti. Sarı - kırmızılı camiada alınan galibiyetler sonrasında pozitif bir hava oluşurken, taraftarların gözü bir yandan da transfere çevrilmiş durumda...

GALATASARAY'DAN DEPAY BOMBASI

Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda harekete geçmiş ve gündemine birçok ismi almıştı.

Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren Galatasaray; Mauro Icardi, Juan Mata, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi isimleri kadrosuna katarak dünya basınında ses getirmişti.

DEPAY HAREKATI BAŞLAMIŞTI

DEPAY HAREKATI BAŞLAMIŞTI

Ara transfer döneminde de yaz sezonuna benzer bir yol izleyecek olan sarı - kırmızılılar, Barcelona'dan Memphis Depay'ı kadrosuna katmak için harekete geçmişti.

AYRILIK KARARI VERDİ

AYRILIK KARARI VERDİ

İtalyan basınının haberine göre; Memphis Depay, Barcelona'dan ayrılma kararı verdi.

ERDEN TİMUR, İSPANYA'YA GİDİYOR

ERDEN TİMUR, İSPANYA'YA GİDİYOR

Bu gelişmenin ardından çalışmalara gaz veren Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve ekibi, Barcelona ve oyuncunun menajeri ile görüşmek için önümüzdeki günlerde İspanya'ya gidecek.

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