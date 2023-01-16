Son dakika: 'Şampiyonluk transferi!' Galatasaray devreye girmişti, Barcelona'nın yıldızı kararını verdi! Taraftarlara büyük müjde...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayaspor'u 4-0 mağlup etmiş ve üst üste 8. galibiyetini alarak 42 puanla liderliğini perçinlemişti. Sarı - kırmızılı camiada alınan galibiyetler sonrasında pozitif bir hava oluşurken, taraftarların gözü bir yandan da transfere çevrilmiş durumda...
Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda harekete geçmiş ve gündemine birçok ismi almıştı.
Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren Galatasaray; Mauro Icardi, Juan Mata, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi isimleri kadrosuna katarak dünya basınında ses getirmişti.
Ara transfer döneminde de yaz sezonuna benzer bir yol izleyecek olan sarı - kırmızılılar, Barcelona'dan Memphis Depay'ı kadrosuna katmak için harekete geçmişti.
İtalyan basınının haberine göre; Memphis Depay, Barcelona'dan ayrılma kararı verdi.
Bu gelişmenin ardından çalışmalara gaz veren Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve ekibi, Barcelona ve oyuncunun menajeri ile görüşmek için önümüzdeki günlerde İspanya'ya gidecek.