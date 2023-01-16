Son dakika: 'Şampiyonluk transferi!' Galatasaray devreye girmişti, Barcelona'nın yıldızı kararını verdi! Taraftarlara büyük müjde...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayaspor'u 4-0 mağlup etmiş ve üst üste 8. galibiyetini alarak 42 puanla liderliğini perçinlemişti. Sarı - kırmızılı camiada alınan galibiyetler sonrasında pozitif bir hava oluşurken, taraftarların gözü bir yandan da transfere çevrilmiş durumda...