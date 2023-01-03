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Son dakika: Selçuk İnan, ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor! Okan Buruk'un üstünü çizdiği yıldız ismin yeni adresi Kasımpaşa...

03.01.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Selçuk İnan'ın ilk deneyimi pek de iyi başlamamıştı. Takımıyla çıktığı 3 resmi maçtan da mağlubiyetle ayrılan ve kadroya takviye planlayan İnan'ın hedefindeki yıldız ortaya çıktı. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, performansı nedeniyle gönderilmesini istediği Patrick van Aanholt'a Kasımpaşa talip oldu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bir süre Avrupa'ya seyahat eden ve gittiği ülkelerde teknik direktörlük için yoğun çalışma sürdüren Selçuk İnan, FIFA Dünya Kupası arasında Kasımpaşa'nın başına geçmişti. Genç çalıştırıcının Türkiye'de başlayan kariyeri ise hiç de beklediği gibi başlamamıştı.

SELÇUK İNAN'IN İLK İSTEĞİ AANHOLT

Kasımpaşa ile şu ana kadar 3 resmi maça çıkan ve hepsinden yenilgiyle ayrılan İnan; bu probleme çözüm ararken, transfer edilmesi gereken isimleri de belirledi.

OKAN BURUK ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

OKAN BURUK ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, performansı nedeniyle üstünü çizdiği Patrick van Aanholt ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BERABER ÇALIŞTILAR

BERABER ÇALIŞTILAR

Selçuk İnan'ın, Fatih Terim döneminde birlikte çalıştığı Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ortaya çıktı.

GALATASARAY ONAYI VERDİ

GALATASARAY ONAYI VERDİ

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Hollandalı sol bek için bonservis bedeli talep etmeyecek. Sarı - kırmızılıların, 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncunun ücretini sezon sonuna kadar ödemeye de hazır olduğu kaydedildi.

KASIMPAŞA'YA SICAK BAKIYOR

KASIMPAŞA'YA SICAK BAKIYOR

İstanbul'da mutlu olan ve Galatasaray'da senelik 1.9 milyon euro kazanan Aanholt'un Kasımpaşa fikrine sıcak baktığı aktarıldı.

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