Son dakika: Selçuk İnan, ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor! Okan Buruk'un üstünü çizdiği yıldız ismin yeni adresi Kasımpaşa...

Son dakika haberleri: Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bir süre Avrupa'ya seyahat eden ve gittiği ülkelerde teknik direktörlük için yoğun çalışma sürdüren Selçuk İnan, FIFA Dünya Kupası arasında Kasımpaşa'nın başına geçmişti. Genç çalıştırıcının Türkiye'de başlayan kariyeri ise hiç de beklediği gibi başlamamıştı.
Kasımpaşa ile şu ana kadar 3 resmi maça çıkan ve hepsinden yenilgiyle ayrılan İnan; bu probleme çözüm ararken, transfer edilmesi gereken isimleri de belirledi.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, performansı nedeniyle üstünü çizdiği Patrick van Aanholt ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Selçuk İnan'ın, Fatih Terim döneminde birlikte çalıştığı Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Hollandalı sol bek için bonservis bedeli talep etmeyecek. Sarı - kırmızılıların, 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncunun ücretini sezon sonuna kadar ödemeye de hazır olduğu kaydedildi.
İstanbul'da mutlu olan ve Galatasaray'da senelik 1.9 milyon euro kazanan Aanholt'un Kasımpaşa fikrine sıcak baktığı aktarıldı.