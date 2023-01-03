Son dakika: Selçuk İnan, ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor! Okan Buruk'un üstünü çizdiği yıldız ismin yeni adresi Kasımpaşa...

Son dakika haberleri: Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bir süre Avrupa'ya seyahat eden ve gittiği ülkelerde teknik direktörlük için yoğun çalışma sürdüren Selçuk İnan, FIFA Dünya Kupası arasında Kasımpaşa'nın başına geçmişti. Genç çalıştırıcının Türkiye'de başlayan kariyeri ise hiç de beklediği gibi başlamamıştı.