Son dakika: Serdar Aziz bombaladı! Vitor Pereira ve Galatasaray'a gönderme yaptı! 'Hayatımda ilk kez yapıyorum', '32 yaşındayım, böylesini görmedim!'

"ŞAMPİYONLUĞU DÜŞÜNÜYORUZ"

"Takımda şampiyonluk havası hissediyor musun?"️





Serdar Aziz: "Kesinlikle. Sezon başından beri, taraftarımız önce bize aşıladı. Hocamız da zaten şampiyon bir hoca. Onu bize fazlasıyla aşılıyor. Şampiyonluktan başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İyi giden bir süreç, kazanma alışkanlığı da yakaladık. Kaldığımız yerden devam edersek sonuna kadar inanıyoruz."