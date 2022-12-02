Son dakika: Serdar Aziz bombaladı! Vitor Pereira ve Galatasaray'a gönderme yaptı! 'Hayatımda ilk kez yapıyorum', '32 yaşındayım, böylesini görmedim!'

Son dakika haberleri: Sezon başından bu yana ortaya koyduğu oyunla taraftarlarının beğenisini toplayan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına 29 puanla Spor Toto Süper Lig'de lider olarak girmişti. Sarı - lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grubunu 1. sırada bitirerek direkt olarak son 16 turuna kalmıştı.
Kanarya'nın sergilediği oyunda büyük pay sahiplerinden olan savunma oyuncusu Serdar Aziz, Tivibu Spor'a yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurdu. Aziz; bu sezonki şampiyonluk şanslarından ve Jorge Jesus ile Vitor Pereira arasındaki farktan bahsederken, Galatasaray'a da göndermede bulundu.
"Lige iyi başladık. İyi gidiyordu her şey bizim için. Dünya Kupası arası formda ekipler için kötü olabilir ama biz arayı iyi değerlendirip kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz."
"Kiev maçı önemli bir maçtı. Benim maçtan önce ağrım vardı. Oynamasam oynamazdım ama sahada olmak istedim. Bu bana pahalıya mal oldu. Maçın ilk dakikalarında çıksam belki o kadar uzun sürmeyecekti. 2 ay oldu."
"4'lü sisteme alışkınız. Yıllardır 4'lü sistem, son zamanlarda takımlar 3'lü sisteme döndü. Hocanın 3'lü sistem oynattığını bilmiyordum. Geçen seneden biz alışkınız, 3'lü sistem oynadık."
"Ama Pereira'nın oynattığı sistemle, şu andaki sistem arasında farklar var. Pereira, daha çok iki stoperden atağa katılmalarını istiyordu. Şu anda hocamızın böyle isteği yok."
"Takımda şampiyonluk havası hissediyor musun?"️
Serdar Aziz: "Kesinlikle. Sezon başından beri, taraftarımız önce bize aşıladı. Hocamız da zaten şampiyon bir hoca. Onu bize fazlasıyla aşılıyor. Şampiyonluktan başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İyi giden bir süreç, kazanma alışkanlığı da yakaladık. Kaldığımız yerden devam edersek sonuna kadar inanıyoruz."