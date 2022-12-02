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Son dakika: Serdar Aziz bombaladı! Vitor Pereira ve Galatasaray'a gönderme yaptı! 'Hayatımda ilk kez yapıyorum', '32 yaşındayım, böylesini görmedim!'

02.12.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de topladığı 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Serdar Aziz'in performansı dikkat çekmişti. Bu sezon Jorge Jesus'un sıkça tercih ettiği oyunculardan biri olan Aziz, açıklamalarıyla gündeme damgasını vurdu. Hayatında bir tek Fenerbahçe armasını öptüğünü dile getiren başarılı futbolcu; Galatasaray'a göndermede bulunurken, eski hocası Vitor Pereira ile Jorge Jesus arasındaki farkı da anlattı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Sezon başından bu yana ortaya koyduğu oyunla taraftarlarının beğenisini toplayan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına 29 puanla Spor Toto Süper Lig'de lider olarak girmişti. Sarı - lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grubunu 1. sırada bitirerek direkt olarak son 16 turuna kalmıştı.

Kanarya'nın sergilediği oyunda büyük pay sahiplerinden olan savunma oyuncusu Serdar Aziz, Tivibu Spor'a yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurdu. Aziz; bu sezonki şampiyonluk şanslarından ve Jorge Jesus ile Vitor Pereira arasındaki farktan bahsederken, Galatasaray'a da göndermede bulundu.

SERDAR AZİZ'DEN FLAŞ AÇIKLAMALAR

"KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

"KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

"Lige iyi başladık. İyi gidiyordu her şey bizim için. Dünya Kupası arası formda ekipler için kötü olabilir ama biz arayı iyi değerlendirip kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz."

"KIEV MAÇINDA OYNAMASAM..."

"KIEV MAÇINDA OYNAMASAM..."

"Kiev maçı önemli bir maçtı. Benim maçtan önce ağrım vardı. Oynamasam oynamazdım ama sahada olmak istedim. Bu bana pahalıya mal oldu. Maçın ilk dakikalarında çıksam belki o kadar uzun sürmeyecekti. 2 ay oldu."

"GEÇEN SENEDEN ALIŞKINIZ"

"GEÇEN SENEDEN ALIŞKINIZ"

"4'lü sisteme alışkınız. Yıllardır 4'lü sistem, son zamanlarda takımlar 3'lü sisteme döndü. Hocanın 3'lü sistem oynattığını bilmiyordum. Geçen seneden biz alışkınız, 3'lü sistem oynadık."

"PEREIRA İLE ÇOK FARKLI"

"PEREIRA İLE ÇOK FARKLI"

"Ama Pereira'nın oynattığı sistemle, şu andaki sistem arasında farklar var. Pereira, daha çok iki stoperden atağa katılmalarını istiyordu. Şu anda hocamızın böyle isteği yok."

"ŞAMPİYONLUĞU DÜŞÜNÜYORUZ"

"ŞAMPİYONLUĞU DÜŞÜNÜYORUZ"

"Takımda şampiyonluk havası hissediyor musun?"️


Serdar Aziz: "Kesinlikle. Sezon başından beri, taraftarımız önce bize aşıladı. Hocamız da zaten şampiyon bir hoca. Onu bize fazlasıyla aşılıyor. Şampiyonluktan başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İyi giden bir süreç, kazanma alışkanlığı da yakaladık. Kaldığımız yerden devam edersek sonuna kadar inanıyoruz."

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