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Son dakika: Sergen Yalçın, 'Gülmemek için kendimi zor tuttum' demişti! Dünya Kupası'na damga vuran Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'ye imza için çok yakın!

18.12.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig devi Beşiktaş'a iki defa gelen ve iki kez şampiyonluk sevinci yaşayan Vincent Aboubakar'ın adı, bir süredir transfer için Fenerbahçe ile anılıyordu. Kamerun Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile adından söz ettiren yıldız futbolcunun menajeri Pini Zahavi, sarı - lacivertlilerle görüşeceğini açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, Vincent Aboubakar ile ilgilendiği ileri sürülmüştü. Katar'da düzenlenen turnuvada Kamerun Milli Takımı ile boy gösteren ve sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

ABOUBAKAR BOMBASI

İLK OLARAK BEŞİKTAŞ İDDİASI GELMİŞTİ

İLK OLARAK BEŞİKTAŞ İDDİASI GELMİŞTİ

Kariyerini Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da sürdüren ve Avrupa'ya geri dönmek isteyen golcü oyuncu ile ilgili ilk olarak Beşiktaş'ın adı ortaya atılmıştı.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından veto edilen transfer sonrasında Fenerbahçe'nin devreye girdiği öne sürülmüştü.

FLAŞ BİR AÇIKLAMA GELDİ

FLAŞ BİR AÇIKLAMA GELDİ

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada oynanan hazırlık maçında sakatlanan Joao Pedro'nun geri dönüşünün uzun sürecek olması sebebiyle forvet takviyesi yapmak isteyen sarı - lacivertlilerle ilgili flaş bir açıklama geldi.

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Vincent Aboubakar'ın menajeri Pini Zahavi, "Vincent için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ve Rayo Vallecano ile görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

PAZARLIK MASASINDA

PAZARLIK MASASINDA

Bu açıklamanın ardından Fenerbahçeli taraftarları heyecan sararken, sarı - lacivertlilerin bir yandan da Al Nassr ile pazarlık masasında olduğu aktarıldı.

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