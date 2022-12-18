Son dakika: Sergen Yalçın, 'Gülmemek için kendimi zor tuttum' demişti! Dünya Kupası'na damga vuran Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'ye imza için çok yakın!

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, Vincent Aboubakar ile ilgilendiği ileri sürülmüştü. Katar'da düzenlenen turnuvada Kamerun Milli Takımı ile boy gösteren ve sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu için sıcak gelişmeler yaşanıyor.