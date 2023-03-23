Son dakika: Sergen Yalçın için Trabzonspor derken, herkesi şaşırtan olay! 'Süper Lig'e dönecek ama...'

Son dakika haberleri: Şampiyonluk yarışının kızıştığı Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Beşiktaş'ın başında yer alan ve görev yaptığı sürede hem şampiyonluk hem de Türkiye Kupası sevinci yaşayan Sergen Yalçın'ın adı, sık sık gündeme geliyordu.
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı istifa etmişti.
Seçime tek aday olarak girecek olan Ertuğrul Doğan'ın takımın başına getirmek için düşündüğü iddia edilen adaylar arasında yer alan Sergen Yalçın için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fanatik'in haberine göre Selçuk İnan ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Sergen Yalçın için harekete geçti.
Lacivert - beyazlıların kısa süre içerisinde deneyimli çalıştırıcı ile görüşme yapacağı ve ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.
Öte yandan Sergen Yalçın'ın da Süper Lig'e dönmeyi çok istediği ve Trabzonspor'daki duruma göre kararını vereceği kaydedildi.