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Son dakika: Sergen Yalçın için Trabzonspor derken, herkesi şaşırtan olay! 'Süper Lig'e dönecek ama...'

23.03.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve görev yaptığı dönemde bir şampiyonluk ile bir Türkiye Kupası zaferi yaşayan Sergen Yalçın'ın adı son dönemde sık sık gündeme geliyor. Abdullah Avcı'nın istifa ettiği Trabzonspor ile ismi anılan tecrübeli çalıştırıcı için flaş bir iddia daha gündeme geldi. İşte son dakika haberinden tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Şampiyonluk yarışının kızıştığı Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Beşiktaş'ın başında yer alan ve görev yaptığı sürede hem şampiyonluk hem de Türkiye Kupası sevinci yaşayan Sergen Yalçın'ın adı, sık sık gündeme geliyordu.

SERGEN YALÇIN BOMBASI

AĞAOĞLU VE AVCI İSTİFA ETMİŞTİ

AĞAOĞLU VE AVCI İSTİFA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı istifa etmişti.

SERGEN YALÇIN İÇİN BİR İDDİA DAHA

SERGEN YALÇIN İÇİN BİR İDDİA DAHA

Seçime tek aday olarak girecek olan Ertuğrul Doğan'ın takımın başına getirmek için düşündüğü iddia edilen adaylar arasında yer alan Sergen Yalçın için flaş bir iddia ortaya atıldı.

KASIMPAŞA HAREKETE GEÇTİ

KASIMPAŞA HAREKETE GEÇTİ

Fanatik'in haberine göre Selçuk İnan ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Sergen Yalçın için harekete geçti.

RESMİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEK

RESMİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Lacivert - beyazlıların kısa süre içerisinde deneyimli çalıştırıcı ile görüşme yapacağı ve ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

Öte yandan Sergen Yalçın'ın da Süper Lig'e dönmeyi çok istediği ve Trabzonspor'daki duruma göre kararını vereceği kaydedildi.

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