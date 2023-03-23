Son dakika: Sergen Yalçın için Trabzonspor derken, herkesi şaşırtan olay! 'Süper Lig'e dönecek ama...'

Son dakika haberleri: Şampiyonluk yarışının kızıştığı Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Beşiktaş'ın başında yer alan ve görev yaptığı sürede hem şampiyonluk hem de Türkiye Kupası sevinci yaşayan Sergen Yalçın'ın adı, sık sık gündeme geliyordu.